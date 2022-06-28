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Il comitato rende noti data, ora, e slogan: ''Fuori dal Medioevo''
28/06/2022 - 19:38
VITERBO - Il Viterbo Lazio Pride si terrà il 9 luglioalle 15.30 presso via delle Fortezze - Lato Porta Romana. A comunicarlo il Comitato Lazio Pride.
La manifestazione, giunta alla sua settima edizione, sfilerà per le vie di Viterbo colorando la città. E' la prima volta che Viterbo ospita la manifestazione e può vantare già i patrocini dei Comuni di Caprarola, Montefiascone e Villa Sangiovanni in Tuscia, oltre che della Asl di Viterbo e della Biblioteca Consorziale di Viterbo. Si attende inoltre sia il patrocinio del Comune, oltre quello della Provincia, mentre tanti altri patrocini dal Lazio, e dalla Regione stessa, sono già pervenuti e consultabili sul sito laziopride.com.
Lo slogan prescelto è Fuori dal Medioevo, per dare un segnale di libertà a questa città, oltre che di tutela di tutte le persone LGBT+ (lesbiche, gay, bisex e trans).