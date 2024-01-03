VITERBO - 'Viterbo tra le province laziali con maggiore rischio di infortunio mortale sul lavoro superiore anche alla media nazionale', a darne notizia è l'Osservatorio Vega Engineering che con un team di esperti ha analizzato questi dati.
Infatti, Viterbo insieme alla città di Rieti si troverebbero così in 'zona rossa', con una incidenza di 43,5 morti per milione di occupati.
Per quanto riguarda il numero dei decessi al lavoro nella città di Viterbo si registra un totale di 6 vittime, da gennaio a novembre 2023, mentre per infortuni mortali si registrano 5 decessi.
Alla fine di novembre, invece, le denunce di infortunio totali nella Tuscia sono 1753. Questi i dati del nostro territorio che non risultano essere dei migliori calcolando che invece la regione Lazio, a livello nazionale, si trova in 'zona bianca'.