Viterbo in lutto per Vito Ferrante: politica e associazionismo ricordano il suo impegno

Cordoglio unanime: Un esempio di dedizione civile e sociale, vicino ai più fragili

30/04/2026 - 09:06



VITERBO — Profondo cordoglio in città per la scomparsa di Vito Ferrante, figura storica dell’impegno politico e sociale nella Tuscia, ricordato da istituzioni e associazioni come un punto di riferimento umano e civile.

A esprimere vicinanza alla famiglia sono stati, tra gli altri, Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo, e Daniele Sabatini, consigliere regionale del Lazio, che in una nota congiunta hanno sottolineato “il servizio infaticabile e autentico a favore delle persone più fragili” e il ruolo centrale svolto da Ferrante nell’associazionismo cittadino. “Il suo contributo resterà una traccia indelebile per il territorio”, hanno dichiarato.

Parole di grande stima anche dal Circolo di Viterbo del Partito di Rifondazione Comunista, che ha ricordato Ferrante come storico presidente dell’Afesopsit e fondatore della “Fattoria di Alice”, esperienza solidale diventata negli anni un punto di riferimento per molte famiglie. “Ha accompagnato con competenza e calore umano le battaglie sociali e del volontariato”, si legge nella nota, che ne sottolinea l’impegno sui temi del lavoro, della disabilità e della salute mentale.

A tracciare un ricordo istituzionale è stato anche Alvaro Ricci, che ha evidenziato il ruolo di Ferrante come consigliere comunale di Viterbo dal 1990 al 1995. “Ha svolto il proprio mandato con serietà, passione e autentico senso delle istituzioni, contribuendo in modo significativo alla vita amministrativa della città”, ha dichiarato, ricordando anche il suo instancabile lavoro nell’associazione Afesopsit.

La scomparsa di Ferrante arriva in un momento particolarmente doloroso per la famiglia, già colpita dalla recente perdita della figlia Vittoria. Un lutto che ha profondamente toccato l’intera comunità, unita nel ricordo di una persona capace di coniugare impegno politico, solidarietà e attenzione concreta verso gli altri.