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Viterbo confermata Comune Plastic Free: un impegno che continua
Per il secondo anno consecutivo, la città riceve il prestigioso riconoscimento per la lotta allinquinamento da plastica
11/03/2025 - 22:11

VITERBO - Viterbo si conferma comune Plastic Free per il secondo anno consecutivo. Il capoluogo della Tuscia è tra i sei comuni laziali e tra i 122 in Italia che si sono distinti nella promozione di comportamenti responsabili in ambito ambientale. La cerimonia nazionale, organizzata dall'associazione Plastic Free e patrocinata dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei Deputati e dal MASE – Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, si è tenuta lo scorso 8 marzo al teatro Mediterraneo di Napoli. Per l'occasione, sono intervenuti l'assessore all'ambiente Giancarlo Martinengo e la consigliera comunale delegata alle nuove generazioni e alla trasformazione ecologica Francesca Pietrangeli.

Ogni comune premiato ha ricevuto un trofeo a forma di tartaruga, simbolo dell'associazione Plastic Free e un attestato di virtuosità.

 

'Un grande riconoscimento che premia il lavoro svolto ma anche una grossa responsabilità – sottolinea la sindaca Chiara Frontini -. Il cammino per una città più sostenibile e moderna passa anche da questi piccoli grandi sforzi collettivi, che posizionano Viterbo tra le città virtuose del Lazio e d'Italia. Un ringraziamento al presidente Plastic Free odv onlus Luca De Gaetano per il prezioso riconoscimento conferito alla nostra città anche quest'anno'.

 

Quella di sabato scorso non è stata una semplice premiazione, ma un'occasione strutturata e pensata per valorizzare al meglio l'impegno dei comuni nella lotta all'inquinamento da plastica e nella tutela dell'ambiente.

'Siamo estremamente orgogliosi che Viterbo abbia ottenuto, per il secondo anno consecutivo, il prestigioso riconoscimento di Comune Plastic Free – ha affermato l'assessore Martinengo -. Questo importante traguardo rappresenta la conferma dell'impegno costante della nostra amministrazione e della comunità nel ridurre l'uso della plastica e nel promuovere comportamenti virtuosi a tutela dell'ambiente. Il percorso per diventare un comune Plastic Free non è semplice e richiede il coinvolgimento attivo di tutti: istituzioni, scuole, associazioni, imprese e cittadini. Grazie alla collaborazione di questi attori e a iniziative mirate, come la riduzione della plastica monouso, l'installazione di punti di erogazione d'acqua negli istituti scolastici e le campagne di sensibilizzazione, Viterbo sta dimostrando di essere una città attenta e responsabile nei confronti delle sfide ambientali. Il riconoscimento non vuole essere un punto di arrivo, ma uno stimolo a fare sempre di più. Continueremo a lavorare con determinazione per promuovere azioni concrete e innovative che possano rendere la nostra città un modello di eccellenza ecologica, contribuendo alla tutela del territorio e al benessere delle future generazioni'. E a proposito di future generazioni, la consigliera delegata Pietrangeli aggiunge che 'il riconoscimento Plastic Free oltre a essere un riconoscimento per l'impegno del Comune nella tutela dell'ambiente, è anche un richiamo forte e chiaro alla responsabilità collettiva che ciascuno di noi si deve assumere. Se da un lato le istituzioni sono chiamate a intervenire con pratiche, misure, eventi di sensibilizzazione incisivi per ridurre l'uso della plastica monouso e per avere maggior attenzione alla gestione dei rifiuti, dall'altro è fondamentale che la cittadinanza tutta faccia la sua parte, perché solo insieme e uniti si può. La riduzione dei rifiuti, in particolare della plastica, è un obiettivo che riguarda ogni individuo. Ognuno di noi può fare la differenza con gesti semplici ma significativi, come preferire alternative ecologiche alla plastica monouso, ridurre il consumo di prodotti usa e getta e favorire il riciclo'.




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