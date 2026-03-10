Viterbo capitale dei lanci lunghi per due giorni

Al campo scuola i campionati regionali Fidal: quasi 200 atleti in gara tra disco, giavellotto e martello

10/03/2026 - 09:32



VITERBO - Sabato 7 e domenica 8 marzo il campo scuola di Viterbo ha ospitato i Campionati Regionali Individuali di Lanci Lunghi, manifestazione organizzata sul campo dal Comitato provinciale di FIDAL Viterbo. Sono state due giornate intense e ricche di sport, che hanno riportato nel capoluogo della Tuscia il grande movimento dell’atletica regionale. Atleti provenienti da tutta la regione Lazio si sono sfidati nelle diverse specialità dei lanci lunghi – lancio del disco, giavellotto e martello – con l’obiettivo di conquistare il titolo di campione regionale nelle rispettive categorie.

Il programma tecnico è stato arricchito anche da una gara extra di getto del peso, aperta a tutte le categorie, che ha contribuito a rendere ancora più partecipata la manifestazione. Nel corso delle due giornate si sono alternati in pedana circa 200 atleti, tra cui anche fuori regione, protagonisti di gare combattute e di buon livello tecnico. Fondamentale è stato il lavoro del Gruppo Giudici di Gara di Viterbo, che ha gestito con professionalità tutte le prove, collaborando in maniera efficace con i colleghi provenienti dalle province di Rieti e Latina. La manifestazione rappresenta un segnale importante per il territorio: dopo un periodo di pausa, l’atletica regionale torna a essere protagonista a Viterbo, pronta ad accogliere nuovamente eventi e competizioni di rilievo nel panorama sportivo laziale.