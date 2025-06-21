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Viterbo al centro della rete dei grandi cammini: il cammino di Bonaria
La città sarà porta dei pellegrinaggi verso la Sardegna
21/06/2025 - 09:09

VITERBO - Anche Viterbo all'evento dello scorso sabato 14 giugno alla basilica di Bonaria a Cagliari, centro della devozione mariana di tutta l'isola, per il varo e la consegna del Cammino di Bonaria ai comuni coinvolti. A rappresentare la città di Viterbo è stata la consigliera comunale delegata alla promozione della Via Francigena e Giubileo 2025 Alessandra Croci, che spiega: 'Alla presenza di sindaci e della presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde è stato presentato l'importante cammino di Bonaria: 353 km di sentieri che si snodano da Olbia a Cagliari, toccando 27 paesi, per 14 tappe, tutte all'interno dell'isola. Nel vero spirito del pellegrino gli abitanti hanno aperto le loro case a tutti i presenti, interessati a incontrare bellezze incontaminate e comunità accoglienti. Le oltre 300 persone presenti hanno sancito, insieme ai sindaci di tutti i centri toccati dal tracciato, il carattere fortemente inclusivo del Cammino di Bonaria che muove i suoi primi passi dall'esperienza di Santiago de Compostela e dalla Via Francigena, cammini che hanno ridato vigore e speranza a territori fuori da più famosi percorsi turistici ufficiali. Il presidente e ideatore del Cammino di Bonaria, l'avvocato Antonello Menne, che ringraziamo – aggiunge la consigliera delegata Croci - ha voluto fortemente la presenza della città di Viterbo, in quanto, da esperto conoscitore di cammini religiosi, ha ritenuto la nostra città snodo e collegamento tra le grandi Vie Europee, Francigena e Romea Strata, e il resto del Paese, e per questo il Cammino di Bonaria non poteva non chiedere la presenza della 'città papale'.

La consigliera Croci, nel consegnare i doni della città di Viterbo alla presidente della Regione Sardegna Todde, al rettore della Basilica di Bonaria, Padre Eugenio Caramia e al presidente del Cammino Antonello Menne, ha aggiunto e concluso: 'Da sempre il mare ha separato la Sardegna dal continente. Oggi quel mare diventa ponte naturale per i pellegrini, che lega e prepara a tanti incontri. Viterbo sarà la 'porta' di questo cammino'. Le credenziali e la guida saranno in vendita presso l'Infopoint di via Ascenzi n 4.




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