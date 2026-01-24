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Viterbo aderisce al Consorzio industriale del Lazio
Rotelli, Sabatini e Zelli: Ladesione offre nuove opportunità per imprese, occupazione e innovazione sul territorio
24/01/2026 - 11:00

VITERBO – Le parole di Rotelli, Sabatini e Zelli riguardo l’adesione di Viterbo al Consorzio industriale del Lazio: 'L'adesione di Viterbo al Consorzio industriale del Lazio rappresenta un passo strategico e lungimirante per il rafforzamento del tessuto produttivo locale. Lo abbiamo detto a più riprese, a partire dallo scorso mese di maggio: il Consorzio unico indipendente del Lazio rappresenta un'occasione estremamente importante per lo sviluppo delle nostre imprese e delle nostre comunità locali. Regione e Governo stanno investendo ingenti risorse e, come territorio, non possiamo permetterci di restare indietro. Una scelta strategica che apre le porte a nuove opportunità per le imprese del territorio, offrendo accesso agli strumenti previsti dal DPCM del 19 maggio 2025 contro la deindustrializzazione e ai finanziamenti messi a disposizione dal Governo, a partire dai 100 milioni di euro stanziati dal Presidente Meloni per i consorzi delle aree industriali'.

'Essere parte integrante di questa rete - concludono - significa mettere Viterbo nelle condizioni di attrarre investimenti, promuovere innovazione e creare nuova occupazione. Un risultato concreto, frutto di una visione condivisa tra livelli istituzionali e di un impegno che Fratelli d'Italia ha sempre sostenuto con determinazione, per favorire lo sviluppo e la competitività del nostro territorio. Esprimiamo quindi grande soddisfazione per l'annuncio di oggi della vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli, certi che questo percorso porterà benefici tangibili al sistema economico viterbese e nuove prospettive per il futuro del nostro tessuto produttivo'.




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