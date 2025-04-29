FRANCESCO COZZA CAPOSAVI VESMILE
VITERBO - La procedura di trasferimento della proprietà dello Stadio Enrico Rocchi al Comune di Viterbo si è conclusa oggi con la firma di un decreto da parte del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Con questo atto l'impianto sportivo passa ufficialmente nelle disponibilità dell'amministrazione comunale viterbese.
Grazie a questo trasferimento di proprietà, l'amministrazione comunale potrà finalmente avviare gli interventi strutturali sull'impianto, interventi necessari da anni per garantire funzionalità e sicurezza allo stadio. L'acquisizione del Rocchi nel patrimonio del Comune rappresenta infatti la condizione necessaria per programmare i lavori di adeguamento e miglioramento attesi da tempo dalla comunità sportiva locale.
Un ringraziamento particolare va al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, all'assessore regionale al Patrimonio, Fabrizio Ghera e al consigliere Daniele Sabatini, sempre attento alle esigenze del territorio, per l'impegno che ha permesso di giungere a questo risultato.
Si conferma l'attenzione che la Regione Lazio, sotto la guida del presidente Rocca, riserva al territorio viterbese, dimostrandosi ancora una volta un'istituzione vicina ai bisogni concreti della comunità locale.
Si apre ora una nuova fase per lo sport viterbese e speriamo che la giunta Frontini sappia coglierla fino in fondo.
Con lo Stadio Rocchi a disposizione del Comuna sarà infatti possibile programmare al meglio lo sviluppo dell'impiantistica sportiva a beneficio di tutta la comunità.
Luigi Buzzi, coordinatore del Circolo Cittadino di Fratelli d'Italia Viterbo