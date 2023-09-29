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Viterbo, 'Sport in Piazza' per la settimana europea dello sport
In piazza dell'Unità venerdì 29 e sabato 30
29/09/2023 - 08:26

VITERBO - Il Panathlon Club di Viterbo, insieme alle Sezioni ANSMeS e UNVS, con la collaborazione di LND Esport, Accademia Olimpica Nazionale Italia, Banca Lazio nord, CSA IN Viterbo, ANCE, Carramusa e Balletti Park Hotel e, ovviamente, il Comune di Viterbo, nell’ambito della “Settimana europea dello Sport”, porta lo “Sport in Piazza” per tutti.

Venerdì 29 e Sabato 30 settembre, dalle 10.00 alle 18.00, in piazza Unità d’Italia (Sacrario) saranno praticati vari ludi sportivi cui la cittadinanza potrà partecipare liberamente per provare qualche disciplina sportiva e far conoscere ai più piccoli il giuoco dello sport, semplicemente praticato fuori dagli impianti sportivi fissi. Comunque utile per la promozione di uno stile di vita sano e attivo.




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