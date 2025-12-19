Viterbo, sono 13 i nuovi arbitri di calcio dell'Aia

Il presidente Mariani: i nuovi colleghi che presto faranno il loro esordio, saranno affiancati dai tutor sezionati

19/12/2025 - 17:09



VITERBO - Si sono svolti nel pomeriggio di mercoledì 17 dicembre, presso la sede dell'associazione italiana arbitri, in via Gargana, a Viterbo, gli esami per diventare arbitri di calcio.

I neopromossi sono tredici: Alessio Romeo Botgros, Alessandro Crisostomi, Federico De Marchis, Elisa Di Piazza, Claudio Iacobi, Carlo Leonetti, Chiara Meschini, Mattia Murgia, Stefano Pepponi, Sebastian Constantin Rotaru, Samuele Saralli, Giovanni Stella e Alessia Valerioti.

Gli aspiranti direttori di gara hanno dovuto affrontare una prova scritta, costituita da venti quiz tecnici, e da una interrogazione verbale tenuta da Claudio Petrella, componente del Comitato Regionale Arbitri del Lazio.

I tredici hanno frequentato un corso tenuto da Davide Argentieri, che ha avuto la collaborazione del segretario Pierluigi Amadeo e la supervisione del presidente sezionale Ennio Mariani.

'Tredici nuovi colleghi che presto faranno il loro esordio in partite ufficiali – dice Ennio Mariani, presidente della sezione AIA di Viterbo – nelle prime cinque gare saranno affiancati dai tutor sezionati che daranno il loro supporto in tutte le procedure prima e dopo la partita.'