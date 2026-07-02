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Viterbo, partecipazione al seminario di Kyanos su linguaggio e sessismo nei media
L'iniziativa ha aperto il progetto dedicato alla storia e alla cultura delle donne, promuovendo una riflessione sul linguaggio e gli stereotipi di genere
02/07/2026 - 10:17

VITERBO - Grande partecipazione al primo seminario del progetto dedicato alla storia e alla cultura delle donne: “Linguaggio e sessismo nei media”

Si è svolto con una numerosa e attenta partecipazione il primo appuntamento del progetto promosso dall'Associazione Kyanos, realizzato grazie al contributo di nell'ambito delle iniziative per la conservazione e la promozione della storia e della cultura delle donne, il sostegno della libertà femminile e la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni di genere.

L'incontro, dal titolo “Linguaggio e sessismo nei media”, ospitato presso La Caterinaccia in via Annio 18 a Viterbo, ha rappresentato un'importante occasione di confronto e riflessione sul ruolo delle parole nella costruzione dell'immaginario collettivo, sull'impatto degli stereotipi di genere nella comunicazione e sulla necessità di promuovere una narrazione più inclusiva, rispettosa ed equa.

L'Associazione Kyanos desidera esprimere un sentito ringraziamento alla Regione Lazio per il sostegno concreto al progetto e al Comune di Viterbo per la collaborazione e l'attenzione dimostrata verso temi fondamentali per la crescita culturale e sociale della comunità.

Un ringraziamento particolare va all'Assessora alle Politiche Sociali Rossana Gilberto, la cui presenza ha testimoniato la vicinanza delle istituzioni a percorsi di sensibilizzazione e approfondimento che contribuiscono a costruire una società più consapevole e inclusiva.

La grande partecipazione registrata conferma quanto sia forte l'esigenza di spazi di dialogo e formazione sui temi della parità di genere e del contrasto alle discriminazioni. Eventi come questo rappresentano un presidio culturale indispensabile: aiutano a riconoscere i meccanismi, spesso invisibili, attraverso cui si alimentano pregiudizi e disparità e offrono strumenti concreti per promuovere una cultura del rispetto, della libertà e delle pari opportunità.

L'Associazione Kyanos proseguirà nei prossimi mesi il percorso progettuale con ulteriori appuntamenti dedicati alla valorizzazione della storia e della cultura delle donne, nella convinzione che il cambiamento passi anche attraverso la conoscenza, il confronto e la partecipazione attiva della cittadinanza.

 

 

 

Marta Nori, Presidente dell’associazione Kyanos




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