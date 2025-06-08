Viterbo, nuovi arbitri di calcio, quattro donne e un uomo

08/06/2025 - 18:37



VITERBO - Si è svolto a Viterbo l'esame di fine corso per diventare arbitro di calcio. I nuovi direttori di gara dell'associazione italiana arbitri sono quattro ragazze e un ragazzo: Agnese Borghetto, Gaia Della Torre, Antonio Di Sivo, Hanin Jendoubi e Gaia Pinzaglia.

Il corso è stato tenuto da Davide Argentieri, con il supporto in segreteria di Pierluigi Amadeo. Agli esami ha presenziato Gian Luca Ventolini, del Comitato Regionale Arbitri. Soddisfatto il presidente dei fischietti della Tuscia, Ennio Mariani, che sottolinea l'aumento della presenza femminile.

'È la prima volta che tra gli aspiranti arbitri siano prevalenti le donne – dichiara Ennio Mariani, presidente della sezione di Viterbo dell'AIA – un dato in crescita, quello della partecipazione femminile, che premia la politica che da molti anni porta avanti l'associazione italiana arbitri.'