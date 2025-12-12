Viterbo, nasce Agenti Fnaarc, punto di riferimento per gli agenti di commercio

Lobbiettivo: rafforzare la presenza sindacale e garantire: tutela sindacale, assistenza fiscale e previdenziale, aggiornamento e formazione continua.

12/12/2025 - 17:38



VITERBO - Nasce Agenti FNAARC Lazio Nord, nuovo presidio territoriale che rappresenterà e tutelerà gli agenti e rappresentanti di commercio delle province di Rieti e Viterbo.

La costituzione è stata formalizzata il 24 novembre 2025, durante un incontro tra il gruppo locale Agenti FNAARC, il Presidente nazionale Alberto Petranzan e il Segretario Generale Pietro Coletti.

I lavori, coordinati dal funzionario di Confcommercio Fabrizio Chinzari, hanno portato all’elezione di Roberto Ratti alla presidenza e di Stefano Capotosti alla vicepresidenza. Completa il consiglio direttivo Eleonora Totonelli.

La nuova FNAARC territoriale nasce con l’obiettivo di rafforzare la presenza sindacale e offrire un punto di riferimento agli agenti di commercio di Rieti e Viterbo, garantendo tutela sindacale, assistenza fiscale e previdenziale, aggiornamento e formazione continua.

“Con la nascita di Agenti FNAARC Lazio Nord vogliamo essere ancora più vicini ai colleghi presenti sul territorio” - dichiara Alberto Petranzan, presidente nazionale Agenti FNAARC, la Federazione nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio aderente a Confcommercio - “Le sedi territoriali rappresentano la forza della nostra Federazione: grazie alla nostra presenza capillare riusciamo a cogliere le esigenze, fare squadra e sviluppare la categoria degli agenti di commercio. FNAARC, che quest’anno ha compiuto 80 anni, da sempre è il punto di riferimento degli agenti italiani”.

La nuova realtà territoriale, operativa attraverso due sedi a Rieti e Viterbo, si inserisce in un momento di forte attività per la Federazione, che di recente ha sottoscritto il nuovo Accordo Economico Collettivo del settore commercio, con importanti novità in materia di provvigioni sulle vendite online e maggiori tutele per gli agenti'.

“Mai più soli a Rieti e Viterbo. La costituzione di Agenti FNAARC Lazio Nord rappresenta un segnale importante di presenza sul territorio - dichiara il neopresidente Roberto Ratti - vogliamo essere un punto di riferimento per gli agenti e rappresentanti di commercio del nostro territorio, in una fase di cambiamento per la categoria, anche alla luce del recente rinnovo dell’AEC Commercio. Invito i colleghi a prendere contatto con la nostra sede per approfondire le nuove tutele e i propri diritti.”

“Tra le prime azioni che mettiamo subito in campo, - continua - l’avvio a gennaio 2026 del corso professionalizzante da Agente di Commercio: già da oggi sono aperte le iscrizioni e i nostri uffici C.A.T. Ascom Rieti scarl sono a disposizione per tutte le informazioni.

Le sedi Agenti FNAARC – Confcommercio Lazio Nord sono due: Rieti in Largo B. Cairoli 2 e Viterbo in via Monte San Valentino 2, entrambe aperte al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:00”.