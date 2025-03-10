Viterbo, maltempo abbatte le transenne in piazza del Comune

Le raffiche di vento hanno causato danni significativi a negozi, tende e strutture

10/03/2025 - 17:25



VITERBO - Il maltempo nelle ore della mattinata di oggi ha causato danni in piazza del Comune. Le forti raffiche di vento hanno messo a soqquadro tutta la piazza. In particolare sono volate fiorire, le tende dei negozi sono state strappate e alcuni vetri sono stati rotti. Le transenne, che delimitano il cantiere per la pavimentazione della piazza, sono state scaraventate a terra. Questa mattina alla riapertura degli esercizi pubblici e dei negozi, i titolari si sono trovati davanti uno scenario quasi da devastazione. Intanto per la giornata di oggi è stato emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse su tutto il Lazio, compresa la Tuscia. La Direzione regionale emergenza, protezione civile e Nue 112 ha valutato un livello di allerta gialla per criticità idrogeologica ordinaria.