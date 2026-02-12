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Viterbo, laboratorio sul mentoring educativo a OpenHub Lazio
Il 17 febbraio ci sarà un incontro gratuito con il pedagogista Paolo Manganiello dedicato a studenti, famiglie, docenti ed educator
12/02/2026 - 16:49

VITERBO - OpenHub Lazio organizza martedì 17 febbraio alle ore 16:00 presso la sala conferenze di OpenHub Lazio, sede di Viterbo, un laboratorio, seminario dedicato al mentoring all’orientamento e alla consulenza pedagogica, rivolto a studenti e studentesse, famiglie, docenti, educatori e allenatori/istruttori sportivi, accomunati dal loro ruolo educativo nel lavoro quotidiano con giovani e adolescenti.

Il laboratorio è a cura di Paolo Manganiello, pedagogista, consulente pedagogico e formatore.

L’incontro nasce come uno spazio di ascolto e confronto per riflettere insieme sui percorsi di crescita personale ed educativa, sulle relazioni che accompagnano l’apprendimento e sulle responsabilità condivise di chi affianca i giovani nei diversi contesti – scolastici, familiari, formativi e sportivi.

Attraverso un approccio dialogico e partecipativo, il laboratorio propone strumenti e spunti utili per sviluppare maggiore consapevolezza di sé, migliorare la comunicazione, affrontare le difficoltà emotive e relazionali e valorizzare le potenzialità individuali. Particolare attenzione sarà dedicata ai temi dell’inclusione, del benessere e delle difficoltà legate all’apprendimento e al neurosviluppo, offrendo chiavi di lettura e possibili percorsi di supporto.

Un’occasione per fermarsi, riflettere e connettersi meglio con sé stessi e con gli altri, in un contesto accogliente e costruttivo, pensato per sostenere chi svolge un ruolo educativo nel percorso di crescita dei giovani.

La partecipazione è gratuita, ma è consigliata la prenotazione inviando una mail a viterbo@openhublazio.it




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