Viterbo, controlli ad alto impatto della Polizia di Stato: 442 persone identificate e due arresti

Operazione straordinaria nelle aree più sensibili della città. Denunce, verifiche nei locali pubblici e due ordini di carcerazione eseguiti dalla Squadra Mobile

22/06/2026 - 16:35



VITERBO – Fine settimana di controlli straordinari nel capoluogo della Tuscia, dove la Polizia di Stato ha messo in campo un servizio ad “alto impatto” finalizzato alla prevenzione e al contrasto delle diverse forme di illegalità. L’operazione, disposta dal Questore di Viterbo in attuazione delle direttive del Prefetto, ha interessato in particolare le zone di Viale Trento, San Faustino, il Sacrario e le aree limitrofe, considerate tra le più sensibili della città.

L’attività si è aggiunta al normale servizio di controllo del territorio garantito quotidianamente dalle pattuglie della Squadra Volanti e ha visto impegnate diverse articolazioni della Questura con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana e la tutela dell’ordine pubblico.

Nel corso dei controlli è stata assicurata una vigilanza capillare delle aree interessate. Un uomo è stato denunciato per aver violato il divieto di ritorno nel Comune di Viterbo precedentemente disposto dal Questore, mentre un secondo soggetto è stato deferito all’autorità giudiziaria per danneggiamento e contemporaneamente sanzionato per ubriachezza manifesta.

Il bilancio complessivo dell’operazione parla di 442 persone identificate, molte delle quali già note alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.

Particolare attenzione è stata riservata anche agli esercizi pubblici della zona. Gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa hanno effettuato verifiche in tre attività commerciali – due sale slot e una sala bingo – controllando anche gli avventori presenti. Le ispezioni non hanno evidenziato irregolarità.

Nell’ambito dello stesso dispositivo operativo, la Squadra Mobile ha eseguito due ordini di carcerazione emessi dall’Autorità giudiziaria.

Il primo provvedimento ha riguardato un cittadino extracomunitario residente in provincia, condannato in via definitiva a sei anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della compagna. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe sottoposto la donna a ripetute aggressioni fisiche e verbali, anche alla presenza dei figli minori, costringendola inoltre a rapporti sessuali non consenzienti. Al termine delle procedure di rito è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Viterbo.

Il secondo arresto ha interessato un trentenne italiano, già destinatario di un avviso orale del Questore, che dovrà scontare una pena residua di sei mesi di reclusione per lesioni personali aggravate commesse ai danni della convivente. La sospensione condizionale della pena concessa in precedenza era stata successivamente revocata a seguito di ulteriori condotte delittuose attribuite all’uomo.

L’operazione conferma l’attenzione delle forze dell’ordine verso il controllo delle aree urbane più delicate della città, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e contrastare ogni forma di illegalità sul territorio.