Viterbo, assegnati 11 carabinieri per potenziare le stazioni della Tuscia

7 uomini e 4 donne, provenienti da diverse regioni dItalia, sono stati destinati dal Comando Legione Lazio a diverse Stazioni della provincia, ringiovanendo le fila dellArma viterbese

15/11/2025 - 10:17



VITERBO - Al termine del corso di formazione, undici nuovi Carabinieri sono stati destinati dal Comando Legione “Lazio” a diverse Stazioni della provincia, “ringiovanendo” le fila dell’Arma viterbese.

I giovani, 7 uomini e 4 donne, provenienti da diverse regioni d’Italia, hanno affrontato con determinazione il percorso che li ha portati a indossare l’uniforme dell’Arma, superando una rigorosa selezione e un intenso addestramento.

Per i Comandanti di Stazione, i nuovi Carabinieri rappresentano un valido potenziamento delle attività di prevenzione e controllo del territorio. Per gli interessati inizia un’avventura che li vedrà a stretto contatto con la comunità e che permetterà loro di affinare le conoscenze teoriche acquisite e crescere professionalmente.

Accompagnati dai rispettivi Comandanti, gli 11 Carabinieri sono stati ricevuti per un breve saluto dal Comandante Provinciale, Colonnello Alfredo Antro, il quale, nel rimarcare loro l’importanza delle Stazioni Carabinieri quali presidi di legalità e insostituibili punti di riferimento sul territorio, incoraggiandoli ad affrontare con fiducia, sin da subito, le sfide che quotidianamente si porranno, ha evidenziato come la vicinanza alla popolazione sia essenziale per garantirne la sicurezza: un impegno che richiede sacrificio, disponibilità e competenza.