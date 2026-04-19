Viterbo, 500 motociclisti animano piazza San Lorenzo: un evento tra fede e solidarietà

Grande successo per la 12ª Moto Benedizione: raccolta fondi per i bambini cardiopatici e tour tra i borghi della Tuscia

19/04/2026 - 12:32



VITERBO – Una distesa interminabile di moto, il rombo dei motori e un forte spirito di solidarietà hanno animato piazza San Lorenzo nella mattinata di oggi domenica 19 aprile, in occasione della 12ª edizione della Moto Benedizione. Circa 500 centauri hanno affollato il cuore del centro storico, confermando il grande legame tra la città e il mondo delle due ruote.

Fin dalle prime ore del mattino, il sagrato del Duomo di Cattedrale di San Lorenzo si è trasformato in uno spettacolo di cromature e passione, sotto un sole estivo che ha fatto da cornice perfetta all’evento. L’iniziativa, organizzata dal gruppo Desmotuscia e promossa da Francesco Perlorca, ha richiamato motociclisti da tutta la provincia, dalla regione e anche da fuori Lazio.

Grande soddisfazione tra gli organizzatori, tra cui Giovanni Zanobi, che insieme a Perlorca ha sottolineato il successo di una manifestazione cresciuta anno dopo anno, capace di gestire un’affluenza record con passione e organizzazione. Presenti anche la sindaca Chiara Frontini e l’assessore all’ambiente Giancarlo Martinengo, ai quali sono state consegnate targhe di riconoscimento insieme ai rappresentanti delle forze dell’ordine, dal comandate del nucleo dei carabinieri al comandante dei vigili urbani.

L’evento non è stato solo un momento di aggregazione, ma anche di solidarietà. Durante la mattinata in piazza è stata infatti organizzata una raccolta fondi a favore dell’associazione ABC Associazione Bambini Cardiopatici, a sostegno dei piccoli pazienti cardiopatici.

Momento centrale della mattinata è stata la benedizione delle moto, tradizionalmente impartita dal vescovo, assente quest’anno per impegni legati alle cresime ad Acquapendente. In sua vece, il rito è stato officiato da un sacerdote, seguito dall’accensione simultanea dei motori che ha fatto vibrare l’intera piazza.

A chiudere la giornata, il tour tra le strade della Tuscia, con destinazione Vetralla, e il pranzo conviviale finale. Un appuntamento che unisce passione, comunità e beneficenza, confermandosi tra gli eventi più sentiti del territorio.