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Viterbese vincente a Caserta
Padroni di casa in nove. I leoni si prendono i tre punti
20/12/2020 - 21:14

VITERBO - Dopo un lungo momento fatto di dubbi e incertezze, la Casertana decimata dal Covid, entra in campo in nove. Vittoria facile per la Viterbese grazie al goal di Bensaja e la doppietta di Rossi. Finisce zero a tre in Campania.




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