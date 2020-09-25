Viterbese, ufficializzato Galardi e arriva anche Falbo

I gialloblù chiudono con il terzino del Milan, manca solo l'ufficialità per l'esterno della Lazio

25/09/2020 - 06:50



VITERBO - La Viterbese ha annunciato l'acquisto del terzino sinistro Gabriele Galardi che arriva in prestito dal Milan. 'Galardi, nato a Roma il 5 febbraio 2002 - si legge nella nota della società - è cresciuto nel settore giovanile della Vigor Perconti prima di approdare alla Spal. Dopo la breve parentesi a Ferrara, ha attirato l’attenzione del Milan, club dove si è distinto con la maglia dell’Under 18 e della Primavera'. Dopo l'ufficialità di Galardi, si attende a ore quella di un altro terzino sinistro, il classe 2000 Luca Falbo, che arriva in prestito secco dalla Lazio. Falbo, che sarà il terzino titolare a sinistra nel 3-5-2 di Maurizi, ieri pomeriggio è stato al Rocchi per la firma del contratto. Nell'ultima stagione Inzaghi lo ha fatto debuttare in serie A e in Europa League con la maglia biancoceleste.