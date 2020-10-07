Viterbese, in Campania per la reazione d'orgoglio

Dopo la sconfitta con l'Avellino, i gialloblu, partono alla volta di Torre del Greco

07/10/2020 - 07:24



VITERBO - Si torna in campo contro un'altra campana per il turno infrasettimanale. Dopo la sconfitta all'ultimo respiro con l'Avellino, i gialloblu, sfidano la Turris in trasferta, appuntamento alle ore 18:30 allo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco. La rosa di Franco Fabriano, nelle ultime, ore si e' impreziosita con l'arrivo di Malik Thioune Lame, difensore centrale classe 1998. Mentre, i leoni, riabbracciano il centrocampista Besea e accolgono il portiere Borsellini. Per Agenore Maurizi tornerà disponibile Mamadou Tounkara al fianco di un Alessandro Rossi troppo solo nella sfida del Rocchi contro gli Irpini.

Nella lista dei convocati non compaiono ancora i nuovi acquisti, ma tornano De Falco e Scalera. Ancora fuori Palermo e Antezza. C'è, invece, Aimone Calì che sta faticando per guadagnarsi la fiducia dell'allenatore. Proprio il Mister si è detto non ancora convinto riguardo l'attaccante.

Turris reduce da una vittoria tra le mura amiche contro la Virtus Francavilla. Sarà Giorgio Vergaro della sezione di Bari a dirigere il match tra Turris e Viterbese. Al suo fianco gli assistenti Davide Stringini di Avezzano e Ciro Di Maio di Molfetta. Quarto uomo campano: Michele Di Cairano di Ariano Irpino.