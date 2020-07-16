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Viterbese, ecco il settore giovanile tra ex giocatori di serie A e graditi ritorni
Nello staff tecnico anche Conticchio e Valentini, con un lungo passato nel calcio professionistico, e nello scouting il bomber gialloblù Vincenzo Santoruvo
16/07/2020 - 08:45

VITERBO - Si è tenuta martedì pomeriggio la presentazione del Settore Giovanile della Viterbese. La conferenza si è svolta nella cornice del ristorante del Tennis Club Viterbo “Osteria di sughero”, durante il quale erano presenti i vertici del club,a cominciare dal presidente Marco Arturo Romano, e l’intera struttura dei leoncini della Viterbese.

Sono stati presentati i due responsabili dell’area tecnica, Cosimo Giannotta (squadre nazionali), che sarà coadiuvato da Giuseppe Basile come Assistente alla Direzione del Settore Giovanile, e Patrizio Fimiani

(squadre regionali) e gli allenatori delle compagini sportive. Per le squadre nazionali confermato alla guida della Berretti Alessandro Boccolini, mentre Alessandro Conticchio - ex giocatore di serie A con militanze importanti in Torino e Lecce - guiderà l’Under 17 e Alessandro Manni l’Under 15. Per le compagini regionali Mauro Valentini, anche lui, viterbese doc, con un lungo passato nel calcio di serie A, con Cagliari e Atalanta, allenerà l’Under 16, Michele Pagano l’Under 14 e Stefano Maiorana l’Under 13.

Inoltre, sono stati ufficializzati il Segretario del Settore Giovanile Damiano Chiricozzi, il Medico Giuseppe Bagnato e i responsabili dell’Area Scouting Stefano Stigi (per il Lazio, la Campania e Marche) e l'ex bomber della Viterbese Vincenzo Santoruvo (per Viterbo, Toscana e Umbria).




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