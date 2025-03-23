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Virtus Acquapendente vince il Marta con un gol di Gaeta
23/03/2025 - 16:04

ACQUAPENDENTE – Virtus Acquapendente si impone sul campo della Virtus Marta, nella 23°a giornata del campionato Seconda Categoria Lazio. L’undicesima perla stagionale di Carmine Gaeta regala la vittoria alla Virtus. Il freddo pomeriggio aquesiano è illuminato da Francesco Del Segato: due cross al bacio dalla fascia sinistra ed un palo su punizione. Non è da meno Luca Belardi che trova sempre lo spazio verticalizzazione. Francesco Sarti non solo difende ma diventa pericoloso in fase avanzata durante lo sviluppo delle palle inattive: è questione di pochi centimetri se non entrano un colpo di testa ed una conclusione ravvicinata.

Ennesima prova di sostanza e qualità per Gianmarco Longo al momento di sfornare soluzioni tecniche a servizio della squadra.

Monta alta la protesta panchina Marta per quattro situazioni in area aquesiana punibili a loro giudizio con calci di rigore. Il progetto coach Sassara sta comunque fiorendo meravigliosamente. La squadra doma il campo con intelligenza e precisione. Attivissimo Bellanova in ben tre situazioni. Micarelli e Rocchi intraprendenti nelle conclusioni dalla distanza.

Aquesiani di nuovo in campo Sabato 29 Marzo alle ore 15.00 per la trasferta sul terreno del Piansano F.C. che vincendo per 4-3 sul terreno di gioco dell’ACD Sporting Bagnoregio sbarca a metà classifica.

 

ASD VIRTUS ACQUAPENDENTE 1 – 0 ASD VIRTUS MARTA

MARCATORI: 8° st Gaeta (AVA)

 

ASD VIRTUS ACQUAPENDENTE: Lauricella, D’Orazio, Paoletti, Sarti, Nardini, Crisanti, Gaeta, Burchielli, Longo (15°st Madi), Del Segato (39° st Marziali), Belardi

A DISPOSIZIONE: Breccolotto, Agostini, Giovannini, Samba

DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE: Pagliacci

 

ASD VIRTUS MARTA: Corinti, Ricci (40° st Rocchi), Mancini (23° st Bruni), Tiziano Venanzi, Bracoloni, Matta, Micarelli, Simone Venanzi, Conestà (9° st Schiada), Catanesi, Bellanova

A DISPOSIZIONE: Stefani

 

ARBITRO: Alexander Andrews di Roma 1

NOTE: Ammonito 41° st Catanesi (AVM)

 




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