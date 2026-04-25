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Virtus Acquapendente rallenta, il Gradoli sorpassa nella corsa playoff
Pari a Proceno per i ragazzi di DAmico, mentre il Gradoli vince e si prende il secondo posto: decisivo il prossimo turno
25/04/2026 - 20:48

ACQUAPENDENTE – Mezzo passo falso per l’ASD Virtus Acquapendente nella serrata corsa al secondo posto del Girone A di Seconda Categoria, utile per accedere agli spareggi playoff. La squadra allenata da Cristian D’Amico non va oltre l’1-1 sul campo dell’A.C. Proceno, con rete firmata da Giammarco Fioretti.

Un risultato che pesa nell’economia della classifica, soprattutto alla luce del successo esterno dell’ASD Gradoli, guidato dal tecnico aquesiano Franco Bacchi. I gialloblù si impongono per 2-0 sul terreno dell’ASD Vasanello Calcio grazie ai gol di David Aekim Mavah Mow e Leonardo Di Nicola, effettuando così il sorpasso in graduatoria.

Ora la Virtus si ritrova a inseguire con due punti di distacco, quando manca sempre meno al termine della stagione regolare. Il prossimo turno, in programma nel weekend della Festa del Lavoro, potrebbe rivelarsi decisivo.

Il Gradoli ospiterà il Valentano, già retrocesso e reduce da una pesante sconfitta, mentre la Virtus Acquapendente affronterà tra le mura amiche il Castiglione Calcio, formazione ormai salva e senza particolari obiettivi di classifica.

Tutti gli scenari restano aperti, con un finale di stagione che si preannuncia combattuto fino all’ultimo minuto. La corsa playoff è più viva che mai.




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