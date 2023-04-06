Vinitaly: Giacomo La Pietra visita lo stand della famiglia Cotarella

Il Sottosegretario di Stato per lAgricoltura insieme al vice Sindaco del Comune di Tarquinia Luigi Serafini

06/04/2023 - 06:54



TARQUINIA - Il Sottosegretario di Stato per l’Agricoltura, Sen. Patrizio Giacomo La Pietra ha visitato lo stand di Famiglia Cotarella al Vinitaly insieme a una delegazione della Tuscia, tra cui il Vice Sindaco del Comune di Tarquinia Luigi Serafini e l’assessore alla Cultura, Turismo, Eventi, Sport e Politiche giovanili dello stesso Comune, Martina Tosoni, alcuni produttori del territorio e rappresentanti della Fisar Lazio.

L’incontro, che si è svolto dapprima presso lo spazio espositivo della Regione Lazio, quindi presso lo stand Fisar, dove il Sottosegretario La Pietra è stato insignito del titolo di Sommelier onorario, per poi concludersi nell’area firmata Famiglia Cotarella, ha rappresentato un momento di condivisione di intenti per la valorizzazione del vino e del territorio della Tuscia

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