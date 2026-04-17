Vinitaly 2026, l'eccellenza vitivinicola dell'Alto Lazio protagonista a Verona

Grande impegno della Camera di Commercio di Rieti Viterbo nel sostenere la partecipazione delle imprese del territorio

17/04/2026 - 12:19



VITERBO – Sono 12 le eccellenze del territorio dell'Alto Lazio presenti alla 60esima edizione di Vinitaly, il Salone Internazionale dei vini e distillati in programma fino a domani a Verona.

Per la provincia di Rieti partecipano alla fiera la Cantina Le Macchie e la Tenuta Santa Lucia S.S., portando sotto i riflettori le peculiarità vitivinicole del Reatino. Nutrita la rappresentanza della provincia di Viterbo, che vede protagoniste la Fattoria Madonna delle Macchie, Mottura Sergio, la Tenuta La Pazzaglia, la Tenuta Ronci di Nepi, la Tenuta Sant'Isidoro, Famiglia Cotarella srl, Antica Cantina Leonardi, Terre d'Aquesia, Trebotti Biosostenibile e Villa Caviciana | FAI - Fondo Ambiente Italiano. La Camera di Commercio di Rieti Viterbo è presente in fiera con il componente di Giunta, Vincenzo Peparello, a testimonianza del costante impegno istituzionale nel valorizzare le produzioni di qualità all'interno, tra l'altro, del Padiglione Lazio, lo spazio espositivo realizzato da Regione Lazio e Arsial con il contributo della Camera di Commercio di Roma, di Rieti Viterbo e di Frosinone Latina.

Inoltre, la Camera di Commercio di Rieti Viterbo ha garantito un ulteriore contributo a cui le imprese partecipanti che hanno aderito ai Marchi Tuscia Viterbese e REA Qualità Reatina possono accedere presentando domanda attraverso il bando disponibile al link https://www.rivt.camcom.it/it/news/agroalimentare-pubblicato-il-bando-per-la-partecipazione-a-fiere-nazionali-e-internazionali_2707.htm.

I dati statistici più recenti confermano la solidità del comparto nell'Alto Lazio. La provincia di Viterbo si attesta come uno dei poli vitivinicoli più rilevanti della regione con circa 2.500 ettari di superficie vitata e una produzione che si è consolidata (in base agli ultimi dati Istat disponibili, relativi all'anno 2024) intorno ai 144.600 ettolitri, mantenendo una posizione di rilievo nonostante le sfide climatiche degli ultimi anni. Per la provincia di Rieti, pur su dimensioni più contenute, si registra una dinamicità crescente: con circa 550 ettari coltivati, la produzione ha raggiunto i 31.800 ettolitri, segnando un trend positivo rispetto al biennio precedente e confermando l'alta qualità delle micro-produzioni locali.

'La nostra partecipazione al Vinitaly rappresenta un investimento strategico,' ha commentato il Presidente della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, Domenico Merlani. 'Le imprese di Rieti e Viterbo portano a Verona un mix distintivo di tradizione e innovazione. – ha aggiunto - I numeri sulla produzione e sulla tenuta del numero di imprese agricole dimostrano che il settore è vivo e pronto a crescere ancora'.