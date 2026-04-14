Vinitaly, dalla Regione Lazio un bando da 1,2 milioni per il vino

Sabatini (FdI): Sostegno concreto alle imprese tra innovazione e sostenibilità

14/04/2026 - 09:56



VITERBO – La Regione Lazio rafforza il proprio impegno a favore del comparto vitivinicolo con un nuovo bando da circa 1,2 milioni di euro, destinato a sostenere le imprese nella sfida dell’innovazione tecnologica e della sostenibilità ambientale. Un intervento strategico annunciato in occasione del Vinitaly e sottolineato dal capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio, Daniele Sabatini.

“La Regione Lazio si conferma al fianco delle aziende vitivinicole – ha dichiarato Sabatini – con una misura che consentirà alle imprese di incrementare la propria competitività, ammodernando processi e strutture e rilanciando un settore fondamentale per l’economia agricola regionale”.

Il bando mira a favorire l’innovazione dei processi produttivi, migliorare la qualità delle produzioni e rafforzare la capacità di promozione e commercializzazione sui mercati, anche internazionali. Un’attenzione particolare è rivolta alla sostenibilità, elemento sempre più centrale nelle politiche agricole europee e nelle scelte dei consumatori.

Sabatini ha inoltre evidenziato il lavoro dell’assessore regionale all’Agricoltura Giancarlo Righini, sottolineando “l’impegno e i risultati concreti ottenuti, come dimostrano i dati positivi dell’export”. L’obiettivo è sostenere in particolare le nuove generazioni di imprenditori agricoli, valorizzando le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Un’iniziativa che si inserisce in un quadro più ampio di politiche regionali volte a coniugare tradizione e innovazione, rafforzando un comparto che rappresenta una delle colonne portanti dell’economia del Lazio.