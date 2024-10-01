Villa Puri: un viaggio nel cuore del vino di Bolsena

01/10/2024 - 10:16

di Serena D'Ascanio

BOLSENA - Immersa nel suggestivo paesaggio del Lago di Bolsena, Villa Puri è molto più di una semplice azienda vinicola; è un luogo dove storia e passione si intrecciano per dare vita a vini di straordinaria qualità. La cantina affonda le sue radici in una famiglia che, sin dalla metà del 1400, è profondamente legata a questo territorio ricco di tradizione e cultura.

La storia di Villa Puri inizia in un'epoca in cui i vigneti erano adornati da filari di viti marinate all'acero, un metodo che racconta di un'arte antica e di un rispetto profondo per la terra. Negli anni '70, il desiderio di innovazione portò alla piantumazione dei primi vigneti con le varietà classiche dell'EST! EST!! EST!!, un vino che oggi è il simbolo della tradizione vitivinicola locale.

Con il passare del tempo, Villa Puri ha evoluto la propria filosofia, abbracciando pratiche agricole sostenibili che rispettano il terreno e la natura circostante. Questo approccio consente di ottenere un prodotto finale armonico, ricco di profumi e dai sapori inconfondibili.

La cantina offre una gamma variegata di vini, ognuno con una personalità unica e un carattere distintivo, perfetti per ogni occasione. Ecco alcuni dei principali vini che Villa Puri ha in serbo per i suoi ospiti:

Ser Giulio - Lazio Rosso IGT

Tipologia: Rosso Vitigni: Un elegante blend di Cabernet Sauvignon, Merlot e Sangiovese. Questo vino esprime una ricchezza e una complessità straordinarie, con note di frutta rossa matura, un accenno di spezie e una struttura vellutata. Perfetto da abbinare a piatti di carne e formaggi stagionati, Ser Giulio è un vero tributo all’arte della vinificazione.

EST! EST!! EST!! di Montefiascone

Tipologia: Bianco, Vitigni: Un affascinante mix di Trebbiano Toscano (localmente chiamato “Procanico”), Trebbiano Giallo (“Rossetto”), Malvasia Bianca Lunga e Malvasia. Questo vino offre freschezza e aromaticità, con sentori floreali e di agrumi che ne fanno un compagno ideale per piatti di pesce e antipasti leggeri. La sua vivacità cattura il palato e rievoca le dolci brezze del lago.

Rosea Gutta Metodo Classico Brut Rosè, Tipologia: Metodo Classico Brut Rosè - Vitigno: Pinot Nero 100% - Sboccatura: giugno 2023

Villa Puri è un viaggio che inizia con la storia di una famiglia e culmina in un calice di vino che racconta di terre, tradizioni e amore per la natura. Ogni bottiglia è un invito a scoprire il fascino del Lazio, un luogo dove il passato incontra il presente e dove il vino diventa un’espressione autentica della cultura locale.

VILLA PURI

Bolsena

Piazza Matteotti 7

Lunedì - Domenica:

09.30 - 13.00 / 16.00 - 19.30

Chiusura: Mercoledì

Tel. 0761-958469

amministrazione@villapuri.com

