Villa Lante torna agli antichi fasti: concluso il restauro da 7 milioni

Restituito alla comunità uno dei più importanti giardini rinascimentali d'Italia. Ripristinati i giochi d'acqua e firmato il protocollo d'intesa con il Comune di Viterbo

14/07/2026 - 06:58

di Andrea Farronato

VITERBO – Villa Lante torna agli antichi fasti. Ieri sera si è svolta la cerimonia che ha sancito la conclusione dei lavori di restauro, riconsegnando alla cittadinanza un parco all'altezza della sua fama.

Considerata uno dei più celebri esempi di giardino all'italiana e di architettura manierista del XVI secolo, la villa, attribuita a Jacopo Barozzi da Vignola, è famosa per i suoi giochi d'acqua, i terrazzamenti geometrici e le due palazzine gemelle Gambara e Montalto.

Un intervento da 7 milioni di euro

I lavori, avviati all'inizio del 2024, hanno restituito una delle gemme più preziose di Bagnaia. A spiegare la logica dell'intervento è stato Alessandro Mascherucci, direttore delle Ville Monumentali della Tuscia.

'Ogni grande giardino ha un principio che ne rivela l'identità, e qui è l'acqua. Le fontane e i giochi d'acqua sono stati gli elementi sui quali si sono concentrati maggiormente i lavori, ripristinando fontane e zampilli caratteristici della villa.'

Grande partecipazione di pubblico per una riapertura particolarmente sentita dalla comunità. Tra le autorità presenti, il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, il Capo Dipartimento per la valorizzazione del patrimonio culturale Massimo Osanna, Angelantonio Orlando Direttore generale dell'Unità di missione per l’attuazione del PNR, la direttrice regionale dei Musei del Lazio Elisabetta Scungio, la sindaca Chiara Frontini, il responsabile unico del progetto PNRR Marina Cogotti, il prefetto Sergio Pomponio, il vicesindaco Alfonso Antoniozzi, il consigliere regionale Daniele Sabatini e la rettrice dell'Università della Tuscia Tiziana Laureti.

Un ringraziamento particolare è stato inoltre rivolto a Sonia Marcone, direttrice dei lavori.

'Un patrimonio che torna a essere di tutti'

'Un patrimonio che torna a essere di tutti, nella sua veste migliore', ha esordito la sindaca Chiara Frontini.

'Oggi non abbiamo semplicemente concluso un cantiere, ma restituito alla comunità di Bagnaia e a tutta la Tuscia un patrimonio straordinario. Villa Lante rappresenta il cuore dell'identità bagnaiola, un luogo che da secoli racconta la storia e la bellezza del nostro territorio e che continua ancora oggi ad affascinare studiosi e visitatori provenienti da tutto il mondo.

Questo restauro dimostra che il patrimonio culturale non è qualcosa di immobile, ma un organismo vivo che deve essere custodito, studiato e restituito alla collettività. Restaurare significa permettere alla storia di continuare a parlare alle generazioni future. È anche un esempio concreto di come le risorse del PNRR possano lasciare un'eredità duratura: investire nella cultura non significa solo preservare il passato, ma generare valore, economia e sviluppo per il territorio. In quest'ottica, anche la candidatura della Tuscia a Capitale Italiana della Cultura potrà contare sul ruolo centrale di Villa Lante e dell'intero patrimonio rinascimentale della nostra provincia.'

Sulla stessa linea anche Elisabetta Scungio, aggiungendo come i 7 milioni di euro stanziati abbiano permesso un recupero completo del parco, grazie al lavoro svolto dalla Direzione regionale Musei Lazio.

Firmato il protocollo d'intesa

Nel corso della serata è stato inoltre sottoscritto il protocollo d'intesa tra il Comune di Viterbo e la Direzione delle Ville Monumentali della Tuscia, un accordo che consentirà a Villa Lante di entrare ufficialmente in un circuito di valorizzazione condiviso, rafforzandone la promozione e il ruolo all'interno del patrimonio culturale del territorio.

Infine la villa è rimasta aperta fino a serata inoltrata, intrattenendo i presenti con giochi di luci che uniti ai riverberi degli zampilli d’acqua e accompagnati dall’arrangiamento musicale della banda musicale, hanno reso la prima serata della riapertura di Villa Lante una serata magica.