Vignanello si racconta tra storia, teatro e sapori: torna la passeggiata-racconto nel cuore del borgo

Il 18 e 19 luglio il quarto appuntamento del progetto 'Borghi, Castelli e Parchi dei Cimini'. Ospite speciale l'attore Alessandro Cica, degustazione finale al Museo Civico DiVino

15/07/2026 - 06:40



VIGNANELLO – Un viaggio tra vicoli, piazze, monumenti e racconti per riscoprire l'anima di uno dei borghi più affascinanti della Tuscia. Sabato 18 luglio, dalle 17.30 alle 20, e domenica 19 luglio, dalle 10.30 alle 13, Vignanello ospiterà la passeggiata-racconto 'Vignanello: Sapore antico di terre e luce', quarto appuntamento del progetto 'Borghi, Castelli e Parchi dei Cimini – Viaggio nel territorio attraverso le tradizioni'.

L'iniziativa, con ritrovo in piazza Cesare Battisti, accompagnerà i partecipanti in un percorso tra le vie del centro storico alla scoperta della storia, delle tradizioni e dell'identità culturale del paese, attraverso una narrazione che unirà teatro, poesia e memoria.

Il progetto è finanziato dalla Regione Lazio nell'ambito del Fondo per la promozione e la valorizzazione del territorio previsto dalla Legge Regionale n. 22 del 2024 ed è promosso dalla Comunità Montana dei Cimini, grazie all'impegno del commissario straordinario Fabio Menicacci e degli uffici dell'ente, in collaborazione con l'Associazione culturale Il Fascino del Passato di Viterbo.

La direzione artistica è affidata a Marco Rossi, attore, regista e Narratore di Comunità dell'Università degli Studi della Tuscia.

«Vignanello custodisce una storia straordinaria che continua a vivere tra le sue pietre – spiega Rossi –. Sarà un viaggio alla scoperta dell'identità del borgo, dalle origini del suo nome ai primi feudatari, fino alla grande stagione della famiglia Ruspoli. Ripercorreremo le vicende del principe Francesco Maria Ruspoli, che ospitò Georg Friedrich Händel nel castello, e il 1725, anno della consacrazione della Chiesa Collegiata di Santa Maria della Presentazione da parte di Papa Benedetto XIII, evento che trasformò profondamente la vita del paese».

Ospite speciale dell'iniziativa sarà Alessandro Cica, attore di teatro, cinema e televisione, noto al grande pubblico anche per la partecipazione a fiction di successo come Don Matteo, Il maresciallo Rocca, Carabinieri, Ho sposato uno sbirro e Il Paradiso delle Signore. Durante la passeggiata interpreterà poesie e sonetti dedicati alla memoria dei luoghi e darà voce a Dado Ruspoli, figura anticonformista e appassionata d'arte che contribuì a ispirare Federico Fellini per La Dolce Vita.

Il percorso toccherà anche gli antichi mestieri, la civiltà contadina e la tradizione vitivinicola che da secoli caratterizzano Vignanello. Il 'sapore antico' richiamato nel titolo rappresenta proprio il legame con la cultura della vite e del vino, elementi identitari del territorio dei Cimini.

Al termine di ogni passeggiata è prevista una degustazione di prodotti tipici curata dalla Pro Loco di Vignanello, ospitata all'interno del nuovo Museo Civico DiVino, inaugurato lo scorso maggio e dedicato alla storia della civiltà del vino e della cultura contadina locale.

Il progetto coinvolge complessivamente dieci comuni della Comunità Montana dei Cimini attraverso venti passeggiate-racconto dedicate alla storia, ai paesaggi e alle tradizioni della Tuscia. Dopo Vignanello, il calendario proseguirà con gli appuntamenti di Caprarola, Soriano nel Cimino, Vetralla, Ronciglione, Vallerano e Capranica.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria.