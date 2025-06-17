VIGNANELLO - Per la prima volta nella storia del concorso 'Il Borgo dei Borghi', i tre borghi saliti sul podio si sono riuniti insieme il giorno della premiazione ufficiale del primo classificato. Un momento storico che ha unito il Nord, il Centro e il Sud d'Italia: Agliè, Vignanello e Militello in Val di Catania, tre perle del nostro patrimonio, unite da bellezza, cultura, storia e tradizioni.
Un simbolo di coesione e valorizzazione, che trasforma il podio in un vero e proprio marchio di qualità. Insieme rappresentano il cuore pulsante dell'Italia più autentica, quella che emoziona, ispira e racconta l'anima dei territori.
Vignanello, orgogliosa rappresentante del Lazio e della Tuscia, porta con sé la fierezza delle proprie radici. Il terzo posto ottenuto non è un traguardo, ma l'inizio di un percorso condiviso fatto di obiettivi comuni, nuove esperienze e grande entusiasmo.
Un ringraziamento speciale al sindaco di Militello, Giovanni Burtone, per la splendida accoglienza e all'intera comunità per il calore dimostrato. Un sentito grazie anche al sindaco di Agliè, Marco Succio, e a tutta la produzione de 'Il Borgo dei Borghi' per aver contribuito a scrivere questa pagina così significativa.
A due mesi dalla proclamazione, consapevoli delle sfide ma ancora più fieri dei nostri punti di forza, guardiamo al futuro con fiducia e determinazione.
Per Vignanello, forse il meglio deve ancora venire.
Comune di Vignanello