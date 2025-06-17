Vignanello, l'unione fa la forza e questa volta ha fatto la storia!

Il Borgo dei Borghi, un podio che unisce lItalia

17/06/2025 - 17:19



VIGNANELLO - Per la prima volta nella storia del concorso 'Il Borgo dei Borghi', i tre borghi saliti sul podio si sono riuniti insieme il giorno della premiazione ufficiale del primo classificato. Un momento storico che ha unito il Nord, il Centro e il Sud d'Italia: Agliè, Vignanello e Militello in Val di Catania, tre perle del nostro patrimonio, unite da bellezza, cultura, storia e tradizioni.

Un simbolo di coesione e valorizzazione, che trasforma il podio in un vero e proprio marchio di qualità. Insieme rappresentano il cuore pulsante dell'Italia più autentica, quella che emoziona, ispira e racconta l'anima dei territori.

Vignanello, orgogliosa rappresentante del Lazio e della Tuscia, porta con sé la fierezza delle proprie radici. Il terzo posto ottenuto non è un traguardo, ma l'inizio di un percorso condiviso fatto di obiettivi comuni, nuove esperienze e grande entusiasmo.

Un ringraziamento speciale al sindaco di Militello, Giovanni Burtone, per la splendida accoglienza e all'intera comunità per il calore dimostrato. Un sentito grazie anche al sindaco di Agliè, Marco Succio, e a tutta la produzione de 'Il Borgo dei Borghi' per aver contribuito a scrivere questa pagina così significativa.

A due mesi dalla proclamazione, consapevoli delle sfide ma ancora più fieri dei nostri punti di forza, guardiamo al futuro con fiducia e determinazione.

Per Vignanello, forse il meglio deve ancora venire.

Comune di Vignanello