Via Francigena, ok dalla Regione a progetto di promozione e valorizzazione

Verifica del percorso, rilievo di eventuali criticità e soluzioni, più informazione turistica

23/02/2022 - 07:03



VITERBO - Disco verde dalla Regione a un progetto del costo di 100mila euro per la valorizzazione e la promozione della Via Francigena nel territorio laziale presentato da Aevf, l’Associazione europea delle Vie Francigene. E’ prevista in particolare l’attivazione di varie azioni tra le quali ''la verifica dei percorsi, il monitoraggio della segnaletica, il rilievo di eventuali criticità e relative soluzioni, il miglioramento dell’informazione turistica, attività di comunicazione e promozione'', così recita la determina approvata il’11 febbraio dalla direzione dell’Agenzia regionale del turismo.

La decisione assunta dalla Regione Lazio parte dal presupposto che ''il flusso dei camminatori sul percorso della Via Francigena è in continua evoluzione e molto partecipato, anche attraverso i canali social dedicati, e che pertanto merita interventi di valorizzazione e promozione''.

L'Associazione europea delle Vie Francigene è una associazione volontaria di Enti locali e regionali d’Italia, Svizzera, Francia, Inghilterra (oggi 203) costituita il 7 aprile 2001 a Fidenza per promuovere la Via Francigena, 3.200 chilometri da Canterbury a Roma e fino a Santa Maria di Leuca, attraverso 16 Regioni europee (Kent, Hauts-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Vaud, Vallese, Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata) di 5 Stati (Inghilterra, Francia, Svizzera, Italia e Vaticano).

Il 14 dicembre del 2021 AEVF ha presentato all'Agenzia Regionale del Turismo di Regione Lazio una proposta progettuale dal titolo: ''Valorizzazione e accessibilità per la promozione turistica della Via Francigena nel Lazio''. Come detto, contempla una serie di azioni, in vari ambiti. Nell’ordine: comunicazione e social (costo 4500 euro); realizzazione di uno speciale dedicato alla Regione Lazio sulla rivista ufficiale Aevf ''Via Francigena and the european cultural routes'', in uscita a dicembre 2022; la verifica del percorso ufficiale della Via Francigena da Proceno a Ponte Garigliano, località di Minturno (Latina) (26mila euro); la definizione e l’inserimento dei principali ''Points of interest'' (Poi) nel portale web Aevf e nella App ufficiale (6mila euro); la progettazione, realizzazione e installazione di cartellonistica informativa conforme all'abaco della segnaletica europeo di Aevf (8.500 euro); la verifica del percorso proposto da Regione Lazio nel tratto Roma-San Vittore del Lazio (20.000 euro); la progettazione e installazione di segnaletica verticale, conforme all'abaco della segnaletica europeo di AEVF, nel tratto Proceno-Ponte Garigliano, nei tratti segnalati come carenti in fase di verifica (27mila euro); l’acquisto e posa della segnaletica adesiva durante le attività di verifica del percorso da Proceno (VT) a Ponte Garigliano (LT) anche con l’ausilio delle associazioni attive sul territorio (4mila euro).