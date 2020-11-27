''Vetralla, tamponi antigenici rapidi al centro polivalente diurno''

La Giunta comunale ha approvato la delibera. Saranno eseguiti dai medici di base

27/11/2020 - 07:09



Ricevimo e pubblichiamo.

VETRALLA - Oggi (ieri per chi legge, ndr) la Giunta municipale ha approvato una delibera per la realizzazione di un centro specifico finalizzato ad effettuare i test antigenici Covid-19 da parte dei medici di base.

Infatti nell’ottica della collaborazione e in ottemperanza all’Ordinanza della Regione Lazio n. Z00065 del 05.11.2020, sarà possibile anche a Vetralla avere un sito dove i nostri medici di base potranno realizzare, su base volontaria, i test rapidi.

Il sito prescelto, in cui saranno effettuati dei minimi interventi di adeguamento, è quello dell’area del Centro Polivalente Diurno di Vetralla. Non appena ultimati gli interventi, sarà possibile attivare il sito, presumibilmente giovedì prossimo.

Si coglie l’occasione per fare una precisazione su un tema richiamato da alcuni cittadini, l’informazione.

Questa amministrazione ha sempre fornito tutti i dati utili alla gestione dei servizi, all’assistenza dei cittadini, ai servizi domicialiarizzati; a chi critica sulla ipotetica mancata informazione di numeri, di nomi ecc, questa amministrazione ribadisce di non condividere l’utilità di dover ripetere dati che sono già correttamente, tempestivamente e quotidianamente forniti dalla competente azienda sanitaria.

Comune Vetralla