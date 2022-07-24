Vetralla, 600mila euro dal Pnrr per una nuova palestra scolastica

Altri fondi dalla Regione per la sostituzione di alcuni pini nella Villa comunale e per i giochi inclusivi. Aquilani, Bacocco, Zelli: ''Grande soddisfazione''

24/07/2022 - 05:45



VETRALLA - Dal Pnrr in arrivo 600 mila euro per la realizzazione di una palestra nuova presso la scuola primaria di Cura di Vetralla.

''Esprimiamo grande soddisfazione per l’importante obiettivo raggiunto - dichiarano il sindaco Aquilani e l’assessore ai lavori pubblici Dario Bacocco -. Questa fondamentale infrastruttura per il paese, porterà un grande beneficio per tutti i ragazzi della scuola primaria, implementando un plesso scolastico di un servizio necessario, nell’ambito di un piano di ristrutturazione di tutti gli edifici scolastici di Vetralla, e che porterà gradualmente queste strutture a diventare tra le più moderne ed efficienti di tuta la provincia. Ringraziamo a nome di tutta l’amministrazione gli uffici coinvolti nel progetto che, con il loro lavoro, hanno portato il Comune di Vetralla ad essere l’unico comune finanziato dell’intera provincia''.

Altri fondi arriveranno dalla Regione Lazio. Infatti, al precedente importante obiettivo centrato, si aggiunge anche la notizia dei 60.000 euro circa ottenuti per il progetto ''Ossigeno'', che prevede la sostituzione di alcune piante di pino tagliate per motivi inderogabili, all’interno della Villa comunale, con altre tipologie di alberi, e altri 28.000 euro per l’inserimento di giochi per i bambini diversamente abili.

''Anche questa è una notizia che ci riempie di soddisfazione - sottolineano il primo cittadino Aquilani e l’assessore di competenza Giulio Zelli - sono risorse economiche che ci permetteranno di incidere sul nostro ambiente, in particolare presso la Villa Comunale. Un percorso nel rispetto del nostro patrimonio verde e nella direzione della tutela di tutte le persone. Un impegno che rappresenta lo sforzo dei nostri uffici e di questa amministrazione, tutti stanno dando il massimo in ogni ambito''.