Vespa Club Viterbo, sabato 9 e domenica 10 settembre

Nella storica piazza San Lorenzo il Raduno Nazionale

08/09/2023 - 05:59



VITERBO - Organizzato dal Vespa Club Viterbo, sabato 9 e domenica 10 settembre, si svolgerà a Viterbo nella storica piazza San Lorenzo il Raduno Nazionale del registro storico Vespa a cui sarà abbinato un Concorso di Eleganza consistente in una sfilata delle Vespa storiche prodotte dal 1946 al 1976 condotte dai partecipanti con abbigliamento a tema.

L’appuntamento è fissato per sabato 9 presso il parcheggio nella Valle di Faul dove sarà allestito il Campo Base e la prima accoglienza; i partecipanti, a partire dalle ore 9:00, saliranno poi al Colle del Duomo per confermare la propria iscrizione e allineare le Vespa sulla piazza nella storica cornice del Palazzo dei Papi.

Alle ore 11:00 è prevista la Visita al Centro Storico, Viterbo sotterranea, Museo dei Templari, Quartiere San Pellegrino e Piazza del Gesù.

Alle ore 14:30 è prevista la sfilata delle Vespa Storiche per le vie della Città con sosta e visita al Santuario di Santa Rosa.

Alle ore 16:00 i partecipanti, tornati in Piazza San Lorenzo, si prepareranno al

Concorso di Eleganza previsto per le ore 17:30.

Hanno aderito a questa rassegna nazionale 5 regioni (Lazio, Umbria, Abruzzo, Piemonte e Veneto). Le Vespa presenti sono esemplari di rara bellezza, dalle Vespa 98 del 1947, alle faro basso/bacchetta degli anni 50 per finire con i modelli più recenti degli anni 60 e fino al 1976.

Ogni esemplare sarà presentato dal Presidente Nazionale titolare del Registro Storico del Vespa Club d’Italia Luigi Frisinghelli.

Una giuria di 3 elementi valuterà gli esemplari a concorso, sia per l’aspetto tecnico del mezzo, sia per l’aspetto dell’abbigliamento tematico.

La prima parte della rassegna si concluderà nella serata di sabato 9 in un noto resort della zona dove si terrà la premiazione del concorso.

Domenica 10 sarà dedicata al giro turistico sulle strade di Monti Cimini.

I partecipanti si ritroveranno nuovamente in Piazza San Lorenzo dalle ore 9 per avviarsi poi, alle ore 10, alla volta di Caprarola; qui, dopo aver visitato il Palazzo Farnese, si svolgerà la conclusione della manifestazione durante una conviviale in un noto ristorante locale.