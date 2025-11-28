Verso Sorianese-Viterbese, il pre gara di mister Chirieletti

I rossoblù occupano il 10° posto con 16, mentre gli ospiti seguono a quota 15 in 12ª posizione

28/11/2025 - 11:26



SORIANO NEL CIMINO - La Sorianese si prepara alla sfida con la Viterbese, uno degli appuntamenti più significativi del calendario di Eccellenza Lazio, girone A. Le due squadre si presentano al confronto separate da un solo punto: i rossoblù occupano il 10° posto con 16, mentre gli ospiti seguono a quota 15 in 12ª posizione.

La formazione di mister Chirieletti arriva dal pareggio con l’Astrea e dalle due sconfitte contro Salaria e Aranova, ma conserva diversi indicatori positivi da cui ripartire. Lo scontro porta con sé anche un precedente recente favorevole. Nella scorsa stagione infatti la Sorianese si impose in entrambe le gare: 1-0 all’andata con gol di Ayoub Zhar e 2-1 al ritorno con le firme di Spolverini e Valentini.

La Viterbese si presenta con una chiara identità difensiva: dopo tre pareggi consecutivi (Nuova Florida, Tor Sapienza e Astrea), pochi gol realizzati ma altrettanto pochi concessi e una struttura solida, al di là delle complessità dell’ultimo periodo. Un avversario, insomma, da affrontare con attenzione.

Nel pre-gara mister Chirieletti ha analizzato la sconfitta di Aranova e indicato la strada per il prossimo match: «Ad Aranova abbiamo concesso 30/35 minuti che non possiamo permetterci. Concedere qualcosa alla prima in classifica ci può stare, ma l’approccio non è stato all’altezza. C’è rammarico per non aver finalizzato, anche perché la parata di Zonfrilli su Fondi è stata fuori categoria. Nella ripresa abbiamo però disputato un grande secondo tempo, giocando nella loro metà campo, uomo contro uomo e ad alta intensità. È evidente che ci sia da migliorare, ma la base da cui ripartire è quella.»

Sulla Viterbese, il tecnico è chiaro: «Che se ne voglia o che se ne dica, resta una piazza importante con un passato glorioso. Le difficoltà ci sono state, ma negli undici rimangono una squadra di valore, con giocatori ancora dentro al progetto e pronti a scendere in campo. Affronteremo una formazione attrezzata. Il resto sono solo chiacchiere.»

Infine, lo sguardo al derby: «Il derby della Tuscia è sempre una bella partita da vivere. Spero sia una giornata serena e all’insegna dello sport assoluto: ci sono momenti che vanno oltre il calcio. La Sorianese farà la sua partita, come sempre. Non cambiamo approccio: derby o no, in palio ci sono comunque 3 punti importantissimi.»

Si comunica che, in occasione dell’incontro in programma domenica 30 novembre 2025 alle ore 11:00 presso lo stadio “Celso Perugini” di Soriano nel Cimino, sono state definite le seguenti disposizioni relative all’accesso della tifoseria organizzata ospite: l’accesso sarà consentito esclusivamente dall’ingresso est (via Ernesto Monaci e/o palestra comunale); l’area riservata ai sostenitori della Viterbese comprende una tribuna in acciaio con 156 posti a sedere e 100 posti in piedi.