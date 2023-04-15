''Verso il 25 aprile''

Assemblea dell'Anpi giovedì 20 aprile presso il circolo Arci

15/04/2023 - 15:32



VITERBO - Negli ultimi tempi, le tematiche legate alla Resistenza italiana sono affrontate superficialmente in maniera distorta, spesso anche dalle stesse istituzioni che dovrebbero tutelarne la memoria, e oggi più che mai risulta essenziale restituire ai valori antifascisti e democratici l’indiscussa approvazione che meritano. In questo contesto confusionario e paradossale, soprattutto in occasione della Festa della liberazione d’Italia dal nazifascismo, è necessario un momento che unisca tutte le forze democratiche della comunità viterbese per organizzare sia la tutela della memoria storica, sia una riflessione sul presente e sull’odierna situazione politica

Per questo per giovedì 20 Aprile l’Anpi organizza l’assemblea “Verso il 25 Aprile”, che rappresenterà un primo passo per un 25 Aprile forte e unito, oggi più che mai necessario.

Essere democratici oggi significa comprendere il passato ed il presente attraverso la valorizzazione della memoria storica; l’Anpi crede che tale obiettivo possa essere raggiunto favorendo il dialogo, lo scambio di idee, l’arricchimento reciproco, nel pieno spirito democratico difeso dalla nostra costituzione.

Saranno presenti all'iniziativa numerose associazioni, sindacati e partiti del nostro territorio per favorire un confronto proficuo e la rappresentanza di tutte le parti della nostra comunità cittadina.

Esortiamo quindi tutti e tutte gli interessati a prendere parte all’evento suddetto, in data giovedì 20 Aprile alle ore 17:00 presso lo spazio Arci 'il Biancovolta', via delle Piagge, 23 per contribuire allo svolgimento di un dibattito edificante e, anzitutto, democratico.

Anpi Viterbo