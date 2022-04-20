Vento e piogge nel Lazio, scatta l'allerta gialla

Dalla tarda mattinata di domani per le 18 ore successive

20/04/2022 - 19:53



VITERBO - 'Il Centro Funzionale Regionale rende noto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso oggi l’avviso di condizioni meteorologiche avverse con indicazione che dal mattino di domani, giovedì 21 aprile 2022, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio: venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche di burrasca forte, in particolare sui settori costieri. Mareggiate lungo le coste esposte.

Inoltre dalla tarda mattinata di domani, giovedì 21 aprile 2022 e per le successive 12-18 ore si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e gialla per vento su tutte le zone di allerta del Lazio. La Sala Operativa Permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza. Si ricorda, infine, che per ogni emergenza la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto'.

Lo comunica in una nota la Protezione Civile del Lazio.