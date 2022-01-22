Vendevano profumi di marca contraffatti, denunciati

Due uomini di origini napoletane sorpresi dai Carabinieri

22/01/2022 - 11:17



TUSCANIA - I Carabinieri della Stazione di Tuscania, durante un giro di perlustrazione appiedato per il centro cittadino, hanno sorpreso due uomini entrambi di origini napoletane mentre giravano con una borsa con dentro 32 confezioni di profumi di marche molto note e tentavano di venderli porta a porta per le case del centro spacciandoli per profumi originali di marca; i Carabinieri immediatamente li hanno fermati ed hanno sequestrato la merce per un valore di oltre 2000 euro, ed hanno condotto i due individui in caserma per denunciarli per commercio di prodotti falsi