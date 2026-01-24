Vasanello tra i comuni ricicloni della Tuscia, raccolta differenziata al 77,1%

AllEcoforum di Legambiente il Comune si colloca al 16° posto. lassessore Tranfa: Risultato raggiunto grazie allimpegno costante dei cittadini.

24/01/2026 - 10:42



VASANELLO - Si è svolta infatti mercoledì a Viterbo, nella sala consiliare del Comune, l’annuale edizione dell’Ecoforum provinciale di Legambiente, con la premiazione dei comuni ricicloni della provincia.

Il report, stilato in base ai dati tratti dal Dossier di Legambiente “Economia Circolare nel Lazio nel 2025” e raccolti dall’associazione tramite Arpa Lazio e Catasto nazionale rifiuti di ISPRA fanno riferimento all’anno 2024.

Nella classifica, che vede 40 comuni che hanno superato il 65% di raccolta differenziata, Vasanello si attesta al 16° posto, con una percentuale del 77,1.

Ma non basta, perché con un valore del residuo secco inferiore a 75 pro capite, guadagna anche l’attestato di comune Rifiuti Free.

“Sono estremamente soddisfatta di questo risultato - ha dichiarato l’assessore Ilaria Tranfa – soprattutto perché si tratta di un obiettivo raggiunto grazie all’impegno costante ed alla solerzia di tutti i cittadini”.

“L’ importante traguardo – conclude - infatti corona una serie di passaggi intrapresi, già da diversi anni, per sensibilizzare l’intera comunità ad una cultura che ormai è diventata una prassi abituale ma per la quale, all’inizio, è stata necessaria una campagna rilevante per abituare i residenti ad una serie di cambiamenti significativi.

Alla luce dei risultati conseguiti, ed in costante miglioramento, è doveroso quindi un ringraziamento in primis ai cittadini e quindi all’amministrazione per aver intrapreso, in maniera sinergica ed efficace, il percorso verso il consolidamento di pratiche virtuose finalizzate ad una tutela dell’ambiente fondamentale per una sua conservazione.”