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Vasanello, nasce Nexus Volley, nuovo progetto per la pallavolo giovanile
Liniziativa dellAsd Volley Vasanello punta a creare un polo sportivo sul confine tra Lazio e Umbria, offrendo ai giovani atleti percorsi di crescita sportiva
05/03/2026 - 12:45

VASANELLO - Un nuovo progetto dedicato alla pallavolo giovanile sul territorio. È Nexus Volley, la realtà che vedremo realizzarsi a partire dalla prossima stagione.

Nexus Volley è un progetto che nasce per volontà dell'ASD Volley Vasanello, società con una lunga tradizione pallavolistica sia nel settore maschile che femminile, fortemente voluto dai Dirigenti componenti del CDA, i quali hanno recepito le numerose richieste e condiviso con altri soggetti in veste di collaboratori, l'esigenza di un ampliamento del raggio d'azione su tutto il confine tra Lazio e Umbria, tra i monti Cimini e i colli Amerini.

La scelta, quella di ampliare le vedute e non restare in una sola città, è legata alla filosofia che sta alla base del progetto: unire forze e risorse da vari paesi. Proprio a questo si deve il nome Nexus, termine latino che significa 'connessione'.

Scopo del progetto è creare un nuovo polo pallavolistico che offra maggiori possibilità di crescita ai giovani pallavolisti e pallavoliste del territorio, ampliando sia i numeri degli atleti che le risorse e gli spazi da dedicare allo sviluppo delle nuove generazioni.

Un'idea ambiziosa quanto stimolante, sposata da un gruppo tecnico e dirigenziale che ha già condiviso esperienze e che, sulla scorta di queste, ha deciso di lanciare questo nuovo progetto di connessione, improntato su programmi a lungo termine, che consentano un pieno sviluppo delle qualità sportive e umane dei giovani.

Nelle prossime settimane sarà reso noto il modus operandi della Nexus Volley, che già dal prossimo anno sportivo punta a creare gruppi giovanili di tutti i livelli, dalla propedeutica e minivolley fino a prime squadre che siano formate esclusivamente da atleti del territorio.




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