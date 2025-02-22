Valmontone-Sorianese, il pre-gara di Mister Del Canuto

Domenica 23 febbraio, alle 11:30

22/02/2025 - 15:10



SORIANO NEL CIMINO - La Sorianese è attesa da una delle trasferte più difficili della stagione: domenica 23 febbraio, alle 11:30, la squadra di Mister Del Canuto scenderà in campo allo Stadio Elio Mastrangeli di Zagarolo per affrontare il Valmontone, capolista del Girone A di Eccellenza Lazio.

Di fronte ci sarà una squadra che guida la classifica con 49 punti e un percorso che finora l'ha vista imporsi in quindici occasioni, pareggiare quattro partite e cadere solo tre volte. All'andata il Valmontone si impose per 2-0 a Soriano.

La formazione di Mister Del Canuto arriva a questo appuntamento con 30 punti in classifica e con la consapevolezza di poter affrontare ogni avversario a viso aperto. Lo ha dimostrato nei match contro Tivoli e Viterbese, in cui ha saputo tenere testa a squadre di alto livello. Per strappare punti in casa della capolista servirà massima attenzione per tutti i novanta minuti, con una prestazione di carattere e solidità.

Mister Del Canuto ha sottolineato l'importanza di questa sfida, ribadendo la fiducia nel gruppo e la volontà di giocarsela fino all'ultimo:

'Abbiamo dato un'altra risposta importante a noi stessi: questa squadra ha dimostrato di poter competere con chiunque. Il Valmontone è la squadra più forte tra i gironi di Eccellenza, ma sappiamo che possiamo fare la nostra partita e lottare per punti preziosi. Servirà grande concentrazione, una prova di squadra in cui ognuno dia il massimo, perché contro avversari di questa caratura non si può sbagliare nulla. Ci saranno momenti in cui soffriremo, dovremo restare compatti, ma abbiamo le qualità per mettere in difficoltà anche una squadra così attrezzata. Giochiamo con personalità e senza paura, consapevoli delle nostre capacità.'

La direzione della gara è stata affidata a Lorenzo Carucci della sezione AIA di Roma 2, con il supporto degli assistenti Emanuele Rotatori, della sezione di Ciampino, e Marco Tundo, della sezione di Roma 2.