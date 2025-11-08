Valentano, riapre la Sala Conferenze della Rocca Farnese: uno spazio rinnovato grazie ai fondi del PNRR

Il sindaco Bigiotti: Investire nella cultura significa costruire comunità.

08/11/2025 - 20:05



VALENTANO - ll Comune di Valentano restituisce alla comunità la Sala Conferenze all'interno del complesso museale della Rocca Farnese, completamente rinnovata grazie ai fondi del Bando Borghi del PNRR.

L'intervento ha consentito di rinnovare impianti, illuminazione e finiture, restituendo alla città uno spazio funzionale, moderno e accogliente, pensato per ospitare eventi, incontri e attività culturali.

La sala sarà nuovamente a disposizione delle realtà associative locali, tra cui l'Università della Terza Età, il Centro Ricreativo e l'Associazione Santa Lucia, che da sempre rappresentano un punto di riferimento per la vita sociale e culturale di Valentano.

'Restituire alla comunità uno spazio così significativo – ha dichiarato il Sindaco Stefano Bigiotti – significa investire nel valore della partecipazione e della cultura. Con questo intervento, l'amministrazione conferma la volontà di collaborare quotidianamente con le associazioni locali, creando opportunità concrete di incontro e crescita per tutti i cittadini.'

L'inaugurazione ha rappresentato un momento di grande partecipazione e orgoglio collettivo, segnando il recupero di un ambiente importante e la capacità dell'amministrazione di individuare e realizzare interventi strategici per il benessere della comunità.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto al Ministero della Cultura e al Ministro Giuli, per aver finanziato e reso possibile la realizzazione di quest'opera, e al Consigliere regionale Daniele Sabatini, rappresentante della Regione Lazio, che ha preso parte al momento celebrativo e ha presentato in tale occasione il suo ultimo libro.

Un ringraziamento speciale è andato anche al Centro Ricreativo Santa Lucia Filippini, alle autorità locali, ai parroci e a tutte le realtà associative di Valentano che hanno voluto partecipare a questo importante momento di comunità, testimoniando ancora una volta il forte legame tra cittadini e istituzioni.

Il Sindaco Stefano Bigiotti ha infine voluto esprimere riconoscenza all'Ufficio Tecnico Comunale e a tutti i dipendenti del Comune di Valentano, che con passione e dedizione hanno seguito le fasi di realizzazione dell'opera, contribuendo al raggiungimento di un risultato di grande valore estetico e funzionale.

La nuova Sala Conferenze della Rocca Farnese si conferma oggi un luogo simbolico per Valentano: un punto di incontro, dialogo e cultura, al servizio della crescita e dell'identità condivisa della comunità.