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Vaccino in farmacia, prenotazioni al via dal 24 maggio
Sold out anche il secondo open day. Intanto l'85% degli over ottanta ha concluso il ciclo
23/05/2021 - 06:57

VITERBO - La campagna vaccinale del Lazio prosegue con ottimi risultati'', fa sapere la Regione in una nota.

Alla data di ieri ''gli over 80 che hanno concluso il ciclo vaccinale sono l’85% mentre il 92% ha ricevuto la prima dose. Gli over 70 che hanno ricevuto le due dosi di vaccino sono il 36% e il 80% ha ricevuto la prima dose. Per quanto riguarda gli over 60, il 66% ha ricevuto la prima dose di vaccino e il 16% ha già concluso il ciclo vaccinale. Gli over 50 che hanno ricevuto la prima dose sono il 39% prima dose e il 12% ha concluso il ciclo. Infine, gli over 40 che hanno ricevuto la prima dose sono il 18,5%, mentre l’8,8% ha concluso il ciclo vaccinale''.

Intanto anche anche il secondo open day previsto nelle giornate di ieri e oggi è andato sold out. ''I tickets virtuali – si legge in una nota - sono esauriti e si profila un nuovo successo di adesioni”.

''Da lunedì 24 maggio - fa sapere l'assessore regionalealla sanità Alessio D'Amato -  inizio prenotazioni sul portale regionale salutelazio del vaccino Johnson & Johnson nelle farmacie, si accede alla farmacia prescelta previa prenotazione. Da martedì 25 maggio avvio prenotazioni per personale Aire, italiani residenti all’estero, personale navigante e personale delle ambasciate presenti a Roma''.




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