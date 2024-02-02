''Utilizzati tutti fondi Pnrr, non abbiamo mandato indietro neanche un euro''

Aronne replica alla Uil: ''Il Governo ha proposto ulteriori 9 milioni di euro visto il completo utilizzo delle risorse per Viterbo

02/02/2024 - 07:04

di Gabriele Mazzetti

VITERBO – Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) varato dall'Unione Europea per mitigare gli effetti economici della pandemia, ha portato nelle casse italiane, tra prestiti e finanziamenti, 191,5 miliardi di euro. Soldi che sono stati investiti, in parte per grandi opere, il resto messi a disposizione degli enti territoriali italiani per finanziare i progetti più meritevoli.

Anche Viterbo nell'ultimo anno ha ricevuto la sua “parte” di PNRR. Diversi i progetti finanziati, tra cui: il rifacimento degli spazi intorno alle mura, la pista ciclabile, il restyling del Pala Malè, il bike sharing, la riqualificazione degli spazi verdi che collegano Carmine e Pilastro, il completamento del Plus a Valle Faul, interventi sulle case popolari del carmine, la realizzazione dei nuovi parcheggi fuori dal centro storico e la ristrutturazione di via Matteotti, piazza della Rocca e piazza del Plebiscito.

Tanti lavori con i milioni dell'Unione Europea. Ma secondo uno studio UIL che si focalizza sull'utilizzo dei fondi da parte delle amministrazioni pubbliche, Viterbo non avrebbe speso tutte le risorse messe a disposizione. Sono poco più di 11 i milioni che, secondo il sindacato, Palazzo dei Priori si è “lasciato sfuggire”.

Uno spreco per il segretario generale della Uil Viterbo, Giancarlo Turchetti: “'Risorse che per la città erano più che mai necessarie, visto lo stato attuale delle nostre scuole e considerando che sul fronte dei rifiuti negli anni ci siamo guadagnati la poca invidiabile qualifica di pattumiera del Lazio'

L'assessore con delega alla Qualità degli Spazi Urbani, Emanuele Aronne, non è dello stesso avviso. “E' una notizia senza fondamento. Sono stati impegnati tutti i milioni messi a disposizione, non abbiamo mandato indietro nemmeno un euro. Tra l'altro, proprio per il completo utilizzo che abbiamo raggiunto, il governo ci ha proposto altri 9 milioni per nuovi progetti. Tutti gli appalti sono stati messi a terra, ed a oggi tutto il programma dei lavori rispetta i tempi prefissati.”