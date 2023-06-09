Unitus e Confagricoltura donna: firmata la convezione quadro

Servirà per la gestione e la contabilizzazione dei progetti di ricerca

09/06/2023 - 14:23









VITERBO - Si è svolta ieri 8 giugno la prima assemblea di Confagricoltura Donna Viterbo Rieti presso la sede di Viterbo di Confagricoltura. L’attenzione dell’incontro è stata la firma di una convenzione quadro tra l’Università della Tuscia e Confagricoltura Donna illustrata dall’Ing. Ilaria Baffo Referente del Rettore dell’Università della Tuscia per la gestione e la contabilizzazione dei progetti di ricerca.

All’Assemblea sono state affrontate importanti tematiche, dalla parità di genere al cambiamento climatico, all’importanza delle imprenditrici agricole come chiavi del cambiamento in agricoltura e nella società.

“Il futuro dipende dall’agricoltura, il futuro dell’agricoltura dipende dalle donne, bisogna trovare gli strumenti per aiutare le imprenditrici agricole a sviluppare il loro potenziale” ha sottolineato la presidente di Confagricoltura Donna Viterbo-Rieti Desirèe Nieves.



I lavori presieduti dalla presidente di Confagricoltura Donna Viterbo Rieti Desirèe Nieves, hanno visto la partecipazione della Presidente Nazionale di Confagricoltura Donna Alessandra Oddi Baglioni, della Presidente Regionale di Confagricoltura Donna Orsola Balducci, della PastPresident di Confagricoltura Donna Nazionale oggi delegata di Confagricoltura presso il Copa - Cogeca di Bruxelles Marina Di Muzio, del Presidente di Confagricoltura Viterbo Rieti Remo Parenti della Vicepresidente di Confagricoltura Viterbo Rieti Bettina Sabatini. Sono intervenuti inoltre Edda Scatena presidente provinciale di Agriturist, Giuseppina Polidori Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di commercio di Viterbo e Rieti, e le Consigliere Comunali Laura Allegrini e Antonella Sberna sempre vicine alle imprenditrici.

In conclusioni dei lavori è intervenuta l’On. Valentina Paterna Presidente della Commissione Agricoltura della Regione Lazio