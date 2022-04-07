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Una giornata con lo storico Eric Gobetti
L'evento è organizzato dalla sezione 'Nello Marignoli'
07/04/2022 - 09:56

La Sezione “Nello Marignoli” di Viterbo ha organizzato per il giorno 11 aprile prossimo una

giornata con lo storico Eric Gobetti.

Al mattino presso il Liceo “S. Rosa” di Viterbo avverrà un incontro tra le classi terminali e lo

storico: verrà affrontata la problematica relativa alle foibe e all’esodo giuliano-dalmata al confine

italo-sloveno durante la seconda guerra mondiale.

Il pomeriggio alle ore 16 presso la Sala della Provincia in via Saffi a Viterbo Gobetti terrà

una conferenza sul tema “Foibe e Fascismo”.

Nell’adiacente Sala “Anselmi” a partire dal giorno 8 aprile fino a tutto l’11 sarà allestita la

mostra fotografica “Testa per dente”, che documenterà visivamente le affermazioni dello storico.

Sarà a disposizione degli intervenuti (previa offerta volontaria) il “Vademecum del Giorno

per il Ricordo” curato dall’Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea

nel Friuli Venezia Giulia, che la Sezione ha fatto stampare.




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