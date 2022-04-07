La Sezione “Nello Marignoli” di Viterbo ha organizzato per il giorno 11 aprile prossimo una
giornata con lo storico Eric Gobetti.
Al mattino presso il Liceo “S. Rosa” di Viterbo avverrà un incontro tra le classi terminali e lo
storico: verrà affrontata la problematica relativa alle foibe e all’esodo giuliano-dalmata al confine
italo-sloveno durante la seconda guerra mondiale.
Il pomeriggio alle ore 16 presso la Sala della Provincia in via Saffi a Viterbo Gobetti terrà
una conferenza sul tema “Foibe e Fascismo”.
Nell’adiacente Sala “Anselmi” a partire dal giorno 8 aprile fino a tutto l’11 sarà allestita la
mostra fotografica “Testa per dente”, che documenterà visivamente le affermazioni dello storico.
Sarà a disposizione degli intervenuti (previa offerta volontaria) il “Vademecum del Giorno
per il Ricordo” curato dall’Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea
nel Friuli Venezia Giulia, che la Sezione ha fatto stampare.