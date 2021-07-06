Una conferenza sul passato, presente e futuro a tre anni dal voto

06/07/2021 - 12:47



di Stefano Marini Balestra

VITERBO - “Fratelli d’Italia” che al Comune di Viterbo è in maggioranza con Forza Italia e Lega, ha voluto proprio in questi giorni dove nubi di addensano sulla consigliatura Arena per presentare il riepilogo dell’operato dei propri assessori e consiglieri comunali nei trascorsi tre anni dal voto amministrativo.

Certamente uno sforzo da parte dei dirigenti del partito della Meloni dover sostenere anche gli alleati partiti del centrodestra, che proprio, per i loro maldipancia hanno scosso l’integrità del patto e soprattutto disorientato i cittadini.

Va certamente riconosciuto che la pattuglia dei consiglieri di Fratelli d’Italia come dei loro dirigenti e simpatizzanti hanno dimostrato compatezza e coesione oltre la tradizionale linea politica fatta senza ripensamenti ed abiure al proprio programma.

Fratelli d’Italia, quindi vera forza nel Comune di Viterbo, ha fatto nei locali de “Terme dei papi” outing dello loro proposte presentate in Consiglio e nelle commissioni come poi avverate nonché quelle che dovranno esserlo.

Ha parlato il sindaco Arena, ringalluzzito dalla “classifica” che lo vede ben piazzato nel gradimento dei cittadini, compiacendosi dei risultati del Comune nonostante le difficoltà della pandemia e la necessità ricostruire l’amministrazione devastata dalla precedente consigliatura. Ha annunciato che a Viterbo arriverà una pioggia di fondi essendole stati assegnati finanziamenti di molti milioni da parte pubblica.

L’On. Rotelli ha sottolineato come l’avanzata del centro destra è impetuosa a livello nazionale ed a livello locale. Oltre il 50% degli italiani sono oggi propensi dare consenso alle liste dei partiti che una volta si sarebbero detti conservatori.

Dopo la vittoria di importanti comuni della provincia: Tarquinia e Civitacastellana, il prossimo obiettivo è mettere la bandierina sulla Provincia di Viterbo che va tra breve al voto. La vittoria appare matematica perché essendo i sindaci dei comuni gli elettori per il Consiglio provinciale, nella Tuscia, infatti, la maggioranza di loro è nel centrodestra.

Ha porto un saluto Claudia Nunzi responsabile del circolo FdI cittadino.

Il Consigliere Scardozzi con delega alla protezione civile ha letto molte cartelle nelle quali si è illustrato quanto fatto per l’organizzazione di una protezione civile cittadina.

L’assessore alla cultura De Carolis ha rilevato come Viterbo come città turistica si sta affermando ogni giorno di più e che le presenze, anche in tempi di Covid, di forestieri italiani ed europei siano in costante aumento, in particolare dal porto di Civitavecchia dove i croceristi hanno l’opzione di visitare la Tuscia.

La Allegrini, nella sua relazione di circa mezz’ora, ha illustrato le bonifiche della viabilità cittadina già operate ed in corso di completamento. Non solo rattoppi alle buche ma intere asfaltature e sistemazione del verde con eliminazione dei pericoli rappresentati dall’incuria delle piante di alto fusto.

Il Capogruppo Buzzi ha chiuso il convegno al quale erano presenti non solo simpatizzanti del partito, ma cittadini curiosi di conoscere i programmi del Comune per i due anni che restano alla consigliatura Arena.