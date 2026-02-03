Un succo per la vita: al via la campagna per la prevenzione dei tumori infantili

Un piccolo gesto che diventa speranza concreta per bambini e famiglie

03/02/2026 - 07:04

di Serena D'Ascanio

VASANELLO - È partita nei giorni scorsi “Un succo per la vita”, la nuova campagna promossa da FIAGOP (Federazione Nazionale delle Associazioni di Genitori di bambini e adolescenti con tumori o leucemie) in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, che ricorre il 15 febbraio.

L’iniziativa, estesa su tutto il territorio nazionale, sostiene la prevenzione e lo screening dei tumori infantili attraverso un gesto semplice, quotidiano e alla portata di tutti: l’acquisto di un succo di melagrana. Un piccolo contributo che si trasforma in un aiuto concreto per i bambini malati e per le loro famiglie.

Sono numerose le associazioni, in tutta Italia, che hanno aderito alla campagna, distribuendo le bottigliette di succo nelle proprie sedi, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta. A fornire il succo è la Tenuta Il Melograno, azienda della Tuscia con sede a Vasanello, che ha scelto di sostenere attivamente l’iniziativa.

FIAGOP è un’organizzazione internazionale che riunisce 180 associazioni e federazioni di 90 Paesi, presenti in sei continenti, con l’obiettivo di garantire ai bambini e agli adolescenti affetti da tumore o leucemia il diritto alla salute e a una buona qualità della vita, assicurando al tempo stesso un adeguato sostegno alle loro famiglie.

Proprio su questi temi si concentrerà il convegno “Il Diritto di Guarire. Un percorso di guarigione che integra diritti, cura e ricerca: dal reinserimento sociale dei guariti alla tutela dei caregiver”, in programma martedì 17 febbraio presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati.

All’incontro, organizzato da FIAGOP, parteciperanno esponenti politici, medici ed esperti del settore. Durante il convegno saranno presentate alcune richieste rivolte al Governo, elaborate insieme all’Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica (AIEOP), tra cui l’urgenza di un sostegno economico ai genitori di bambini e adolescenti malati di tumore e l’istituzione di un fondo dedicato alla ricerca scientifica in oncologia pediatrica.

«Il convegno che abbiamo organizzato nella prestigiosa sede di Montecitorio – ha dichiarato Sergio Aglietti, presidente di FIAGOP – rappresenterà un’occasione fondamentale per portare all’attenzione delle istituzioni i bisogni dei bambini e degli adolescenti guariti dal cancro, delle loro famiglie e dei caregiver, promuovendo politiche che garantiscano non solo la migliore cura possibile, ma anche il pieno diritto alla qualità della vita e al reinserimento sociale».