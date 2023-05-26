Un romantico week-end a Gradara e San Marino

26/05/2023 - 12:17



L’estate sta ormai bussando alle nostre porte e le ore di luce sono sempre di più; è quindi il momento giusto per programmare un piacevole week-end con la propria dolce metà; chi ha detto infatti che per fare un regalo al proprio compagno o alla propria compagna si debba attendere la data del compleanno, il 14 febbraio (la festa degli innamorati) oppure Natale? Ogni momento è buono, infatti, per sorprendere la persona amata con un breve soggiorno romantico.

Se l’idea vi stuzzica, ma non sapete dove andare, abbiamo un consiglio che sicuramente il vostro o la vostra partner apprezzerà: un week-end a Gradara e San Marino, due località davvero molto interessanti dal punto di vista turistico.

Gradara e il suo castello

Gradara è considerato uno dei borghi più belli della regione Marche e non a caso è stato inserito nella prestigiosa lista dei “Borghi più belli d’Italia”. È un borgo medievale incantevole ed è particolarmente noto per la presenza di un bellissimo castello (detto appunto Castello di Gradara), una maestosa fortezza medioevale protetta da due cinte murarie (la più esterna si estende per circa 800 metri). Visto che siamo in vena di romanticismi, si deve assolutamente ricordare che, secondo la leggenda, il castello ha fatto da sfondo al tormentato e tragico amore tra Paolo e Francesca che il Sommo Poeta, Dante Alighieri, ha cantato nella sua Divina Commedia (quante volte abbiamo letto i famosi versi del canto V dell’Inferno dantesco: “Amor, ch’a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor non m’abbandona”?). Ci sono comunque tante altre cose interessanti da vedere in questo incantevole borgo come per esempio la Torre dell’Orologio o la Chiesa di San Giovanni Battista risalente al XIII sec. Consigliato anche il “camminamento di ronda” un percorso di circa 300 da quale è possibile ammirare dall’alto tutto il borgo di Gradara e il panorama circostante.

San Marino e il passo delle Streghe

Dopo aver visitato in lungo e largo il borgo di Gradara potrete far visita a un piccolo gioiello che si trova nella nostra penisola pur non essendo italiano; stiamo parlando della Repubblica di San Marino, la più piccola Repubblica esistente al mondo; sapevate che nel 2008 il centro storico di questo piccolo Stato e il Monte Titano (la sua cima montuosa più elevata) sono stati inseriti tra i patrimoni dell’umanità UNESCO. Ci sono davvero tante cose da scoprire nei 61,19 km quadrati del territorio sanmarinese; basta girare un po’ per il centro storico per rendersene conto; un suggerimento che sentiamo di darvi è quello di fare una romantica passeggiata lungo il celebre Passo delle Streghe che unisce la Prima Torre (Guaita) con la Seconda Torre (Cesta); ammirerete un panorama davvero straordinario. Dopo la passeggiata potreste concedervi una romantica cena in uno dei tanti ristoranti tipici del centro dopodiché potreste decidere di concedervi un po’ di divertimento nel Casinò di San Marino magari giocando a Black Jack, a Mini Punto Banco oppure alla Fair Roulette. Tra una puntata e l’altra potreste poi fare un salto al Lounge Bar del casinò aperto fino a tarda ora e gustare un buon bicchiere di vino. Cosa aspettate a prenotare il vostro soggiorno?